El sorprendente test de personalidad que te indica si eres una persona extrovertida en tan solo 1 segundo

Los test de personalidad cada vez atraen a más seguidores y son furor en las redes. Por medio de ellos, los usuarios descubren aspectos sorprendentes de sí mismos y, lo mejor, de una manera rápida y sencilla.

Es conocido que el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- descubrió que el cerebro y sus dos hemisferios (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente por lo que la forma en que pensamos está determinada de acuerdo a cuál de los dos lados es el más domina en el interior. Sobre la base de su hallazgo, entonces, hay numerosas pruebas que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona. Igualmente debes recordar que estas pruebas que circulan las redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un testeo que arroja perfiles genéricos de personalidad.

¿Quieres conocer lo que el siguiente test dice sobre ti? ¡Haz la prueba! Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo observa a primera vista pues allí se encuentran todas las respuestas. Los resultados te sorprenderán.

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Foco: eres una persona extremadamente extrovertida. Amas conocer gente nueva y hacer amigos nuevos. Se te dan con facilidad conversaciones con desconocidos. Te caracterizas por ser alguien muy auténtico. Tu gentileza y amabilidad atraen, y eres muy bueno dando consejos. Quienes te rodean recurren a ti para que los orientes a tomar decisiones. Detestas la gente hipócrita.

Mano: sobresales por ser alguien muy inconformista. Te apasionan las aventuras y con frecuencia buscas poner a prueba tus habilidades, desafiarte a ti mismo. La zona de confort no es algo rígido para ti, siempre estás moviéndote. Si algo no te gusta, te retiras sin dar muchas explicaciones. Ves a la vida como algo muy fugaz por lo que evitas hacerte problemas por asuntos sin sentido. Vives tus días como fueran los últimos. No eres alguien rencoroso; perdonas facilidad a quienes te han lastimado.