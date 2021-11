El sorprendente test de personalidad que te indica si eres una persona de mente abierta en tan solo 1 segundo

Roger W. Sperry, el psicólogo y biólogo estadounidense ganador del Premio Nobel, reveló que los dos hemisferios que componen nuestro cerebro (izquierdo y derecho) tienen distintas maneras de funcionar y, por ello, la forma en que piensas está determinada por lado que es el dominante en ti. Sobre la base de su investigación, se crearon una infinidad de pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona.

Estas pruebas hoy en día son furor en las redes sociales. Existe una gran variedad de test de personalidad que cada vez atrae a más seguidores. A través de ellos, los usuarios descubren aspectos de sí mismos, y de una manera rápida y sencilla.

¿Quieres conocer lo que el siguiente test dice sobre ti? Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo capta a primera vista. ¡Allí se encuentran todas las respuestas! De igual manera, es importante que recuerdes que los resultados no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un juego que arroja determinados perfiles. Si te gusto puedes subirlo en las redes sociales.

Corazón: eres una persona con una mente muy abierta. Amas conocer gente nueva y enriquecerte de ellas; alimentarte con otras culturas. Lo que tratas es de no crear expectativas para no desilusionarte, vas por la vida dejándote sorprender. Eres alguien con gran capacidad de perdonar pero nunca olvidas cuando alguien te hace daño. Huyes de los lugares en los que sientes que no tienes posibilidad de crecer. Te molesta la gente negativa e hipócrita.

Elefante: te caracterizas por ser alguien con mucha sabiduría y tranquilidad. Tienes objetivos muy claros en la vida y buscas ir por ellos, a paso lento pero yendo al fin. Eres inteligente, sensible y muy empático. Tu familia ocupa un lugar crucial en tu vida y sacrificas todo por ver felices a los que amas.