3 signos del zodíaco que encontrarán a su alma gemela a partir del 14 de noviembre

Uno de los problemas con los que nos encontramos cuando buscamos una conexión de alma gemela, es que traemos demasiado equipaje a la mesa, fruto de nuestro recorrido emocional, por lo que no mostramos nuestro mejor lado. Ceres en Géminis nos ayuda a deshacernos de gran parte de ese bagaje, dejándonos livianos y listos para conocer a alguien que quiera estar con nosotros, sin mochilas anteriores. Además, este evento cósmico de la astrología también tiende a resaltar nuestro lado alegre, nuestro costado más atractivo, por eso es que existen muchas posibilidades de que encontremos a nuestra alma gemela durante este tránsito, ya que su curso es ayudarnos a trascender nuestra oscuridad para que podamos presentarnos como la luz misma.

Conoce los signos del zodíaco que finalmente encuentran a su alma gemela durante Ceres en Géminis a partir del 14 de noviembre de 2021:

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): siempre has coqueteado con la idea de un alma gemela. Deseas ese tipo de conexión y no te conformas con algo que consideres mediocre en una relación o amistad. Ceres en Géminis es el tipo de tránsito astrológico que te deja muy clara esta idea; no hay tiempo que perder: quieres lo que quieres y usarás el poder de tu propia voluntad para manifestarlo. La suerte está de tu lado durante este tiempo, ¡aprovéchala! Encontrarás a tu alma gemela alrededor del 15 de noviembre y sabrás exactamente quién es cuando la conozcas.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Ceres en Géminis puede tener un efecto extraño en ti, Escorpio; puedes llegar a sentirte algo tranquilo y sereno durante este tiempo. Hay un carácter curativo en este tránsito, y cuando estás sanado, es fácil acercarte a ti. Tu inclinación natural es defenderte de los extraños y estar en guardia con las personas. Si bien esto te mantiene protegido, también te aleja en cierto punto: necesitas a alguien que esté dispuesto a saltar sobre esos muros y enfrentarse ti como eres... y este es el momento para que eso suceda. Ceres en Géminis te da una sensación de seguridad; no hay nada que sea demasiado atrapador durante este tránsito. Cuando estás en paz, eres como un imán para el amor. Y el amor se te dará a conocer alrededor del 14 de noviembre, cuando Ceres en el signo de Géminis te presente a tu alma gemela .

Piscis (19 de febrero - 10 de marzo): lo que está funcionando a tu favor aquí es Ceres en Géminis, que aporta una nueva dimensión tanto a su pensamiento como a la forma en que se expresa. Solo con palabras, 'probarás' con alguien que crees que puede terminar siendo más que un amigo, sino un alma gemela. Ha tenido sus sospechas desde hace un tiempo, no solo te llevas bien con esta persona, sino que te sientes atraídos por su alma. Ceres en Géminis te inspira a ver esta relación como algo especial. Eres muy afortunado, Piscis porque llegarás a conocer a tu alma gemela durante este afortunado tránsito ¡Gracias, Universo!