LadyPresidenta: Mujer amenaza con bate a conductor por circular en sentido contrario | VIDEO

En redes sociales comenzó a circular un video en el que una mujer de alrededor de 50 años de edad trata de amedrentar a un conductor que transitaba en sentido contrario debido a que estaba perdido, sin embargo, la mujer no permitió dicho hecho y con un bate en mano aseguró a que se metería en problemas pues era la presidenta de una importante empresa, por lo que en redes sociales ya fue bautizada como #LadyPresidenta y a continuación, te decimos todo lo que sabemos sobre este nuevo y lamentable episodio que se hizo viral en internet.

De acuerdo con diferentes medios, este conflicto vehicular ocurrió en las calles de la capital del estado de Guanajuato y en el clip difundido se puede apreciar a la mujer haciendo intensos reclamos al conductor de la camioneta por circular en sentido contrario, sin embargo, el hombre aseguró que estaba perdido pues la dirección que buscaba no aparece en su mapa, no obstante, sus explicaciones no fueron suficientes para la mujer quien hacía una llamada solicitando “una unidad en breve” y enseguida amenazó con golpear al conductor de la camioneta, pese a la presencia de un guardia de seguridad que presenció los hechos.

“El vigilante es mío, es de mi empresa y yo soy la presidenta de (inaudible)” se escucha decir a la mujer y de inmediato el hombre le dice que el hecho de ser ejecutiva no le da derecho de agredirlo, sin embargo, en ese momento, la situación escala rápidamente y la mujer trata de arrebatarle el celular al operador de la camioneta de carga, pero es en ese momento cuando se da cuenta de que está siendo grabada por la acompañante del chofer, una mujer embarazada.

La presidenta pide que la dejen de grabar y al mismo tiempo también saca su celular para hacer lo propio, no obstante, el chofer una vez más le explicó la situación asegurando que estaba perdido porque no encontraba en el mapa la calle a la que se dirigía, por lo que la mujer le pregunta qué calle busca y le indica la calle por la que debe irse para después retirarse de la escena como si nada hubiera pasado.

En las imágenes no se aprecia cuál fue el desenlace de la situación, sin embargo, el video se hizo viral en redes sociales y la mujer se ganó el apodo de “#LadyPresidenta” y además de exhibir su problema de ira, la mujer también se convirtió en blanco de burlas y críticas por tratar de amedrentar al chofer de la camioneta presumiendo su posición social y laboral.

