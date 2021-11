Esta es la razón por la que las mujeres comienzan a actuar distantes y se alejan, según la astrología

Cierta distancia en las relaciones es algo sano, pero si tu pareja te hace sentir solo y aislado, es posible que comiences a preocuparte. Aquí veremos motivos según la astrología.

¿Por qué las mujeres actúan distantes?

La proximidad en las relaciones varía. Si tu pareja ha estado actuando de forma distante últimamente no significa necesariamente el final de la relación. Pueden existir varias razones por las que se comporta de ese modo: podría sentirse herida por algo que dijiste o hiciste, no sabe cómo enfrentarte para contarte alguna situación o, sencillamente, está estresada y ansiosa. Las relaciones requieren trabajo y dedicación. La eficacia de lo que hagas para acercar a tu novia o esposa dependerá de lo bien que la comprendas e interpretes lo que desea. Y aquí es donde ayuda conocer su signo del zodíaco.

Motivos por los que las mujeres actúan distantes y qué hacer al respecto, según su signo zodiacal.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Si estás en una relación con una mujer del signo de aries, debes haber notado que ella es muy enérgica y una fuente inagotable de decisión; seguro te atrajo por su naturaleza audaz, espíritu pionero y motivación para tener éxito en lo que se propone. Si sientes que ha estado distante últimamente, ten en cuenta que simplemente puede estar enfocada en tener éxito en objetivos fuera de la relación. A una mujer Aries no le gusta un hombre de carácter débil y de poca ambición. Asegúrate de estar trabajando en tus propias metas y ella te respetará a cambio, lo que puede acercarla más a ti.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Si tu pareja Tauro comienza a actuar distante , es posible que sienta que algo anda mal. Si se trata de una relación nueva, pregúntate si te esfuerzas por ser algo que no eres para impresionarla. Y si es así, deja de hacerlo porque Tauro puede oler la falta de autenticidad a una milla de distancia y no le gusta la gente deshonesta. Una mujer Tauro no muestra una excesivamente sus emociones. Si está distante, ella podría estar poniéndote a prueba para ver si serás una buena pareja a largo plazo. Las mujeres Tauro necesitan a alguien que sea fuerte para ellas a largo plazo y les brinde una lealtad absoluta. Trate de parecer lo más estable posible.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Géminis puede resultar complicado y confuso para las personas. Se los representa como un conjunto de gemelos debido a la dicotomía de su naturaleza y al profundo abismo que sienten entre sus vidas mental y física / terrenal y espiritual. Tu pareja Géminis puede estar confundida acerca de las emociones que siente y ser incapaz de expresarlas. Esto puede hacerte pensar que están siendo distantes cuando en realidad están torturados por dentro. Afortunadamente, a Géminis le encanta la comunicación inteligente. Piense detenidamente en cómo abordar el tema de su comportamiento extraño reciente.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una mujer del signo de cáncer necesita mucho afecto, calidez y cariño para sentirse cómoda en una relación. Si se ha estado escueto recientemente, asegúrese de expresar sus emociones y amor por ella con una buena cantidad de detalles. ¿Dijo recientemente algo cruel que pudiera haberla ofendido? Los compañeros de cáncer son extremadamente sensibles a las críticas. Si es así, discúlpese. A los cánceres les encanta un entorno hogareño lujoso y valoran la familia. Programe un horario para la familia. Haga todas estas cosas. Solo una advertencia: las mujeres con cáncer pueden ser un poco pegajosas. Trate de no preocuparse por eso, pero no se deje manipular.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

A pesar de su exterior alegre y agradable, a Leo nada le encanta más que ser adorado por quienes le rodean.. Si parece que tu Leo se está alejando de la relación, asegúrate de seguir haciendo el esfuerzo de ponerlo en el centro de atención. Los Leo aman secretamente el dinero, el poder y la fama. Asegúrate de mostrarte fuerte y capaz. A una mujer Leo le gusta cuando eres dependiente en algunos aspectos e independiente en otros. Finalmente, sea franco y honesto con ella. Ella esperará esto de ti, ya que probablemente ella misma sea muy abierta sobre sus sentimientos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Las mujeres Virgo saben exactamente lo que quieren en una pareja antes de asumir compromisos a largo plazo. Si su dama Virgo está actuando de manera distante , es posible que esté reconsiderando lo que pensó de usted en primer lugar. Asegúrese de tener mucha comunicación abierta con su pareja sobre sus expectativas de la relación, ya que la honestidad es muy importante para un Virgo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Una mujer del signo de libra siempre está tratando de mantener el equilibrio y la armonía. Por esta razón, tiende a ser perfeccionista, a planificar demasiado y a preocuparse demasiado por cualquier cosa. Además, necesita mucho tiempo sola para disfrutar de las cosas buenas. No se preocupe si a veces parece algo distante; que podría ser sólo su período de reflexión. Libra tiene en secreto grandes expectativas de la persona con la que está saliendo, pero probablemente le resulte difícil expresarse debido a su miedo al conflicto. Tómese el tiempo para hablar con ella. Sea firme, pero trate de no enojarse o podría asustarla.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

La gente escorpio no será de la que demuestren mucho afecto de forma natural. No es que no ama, solo tiene corazón sensible que está tratando de proteger. Una mujer Escorpio puede ser muy posesiva y vengativa si se la lastima, pero eso es solo porque desea la lealtad absoluta de su pareja. Si quieres estar del lado bueno de ella, considera ser un poco astuto. Habla con ella y dile que te preocupa que sea distante y cómo te hace sentir. Sea directo y franco. Una mujer Escorpio respetará tu franqueza.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

La libertad, la espontaneidad, el buen humor y la positividad son características clave de una mujer sagitario. Trate de no ser demasiado pegajoso y mantenga sus avances románticos ingeniosos y desenfadados. Cada vez que una mujer Sagitario sienta que está atada, querrá correr. Del mismo modo, trate de no ser demasiado dominante o controlador. A Sagitario simplemente le gusta un elemento de libertad en las relaciones. Por lo tanto, sugiera que vayan de viaje juntos.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Una mujer Capricornio puede tener un exterior duro, pero lo compensará con una sólida ética de trabajo, practicidad, lealtad y disciplina. Una mujer del signo de capricornio desea una base firme para una relación por lo que todo el tiempo probará si la relación vale la pena su esfuerzo para la seguridad emocional y financiera, algo que Capricornio valora mucho. Lo mejor que puede hacer por su pareja es asegurarse de ser paciente, de apoyar y contribuir a los aspectos prácticos de la relación. Asegúrese de fomentar oportunidades de relajación tanto para usted como para ella. Continúe alentando, aceptando y expresando un mensaje alegre sobre sus logros.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu pareja acuario aunque tenga una relación contigo seguirá necesitando cierto nivel de autonomía y libertad para hablar con otras personas, expresarse libremente y participar en sus ideales humanitarios. Una mujer acuario puede desear muchas experiencias variadas antes de decidirse por una pareja ideal. Si dejas que los celos se apoderen de ti, probablemente alejarás más a tu pareja. Practique la tolerancia de sus excentricidades y el amor por la libertad, pero mantenga claras las expectativas de su relación.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Una mujer del signo de piscis es muy idealista sobre el amor. Le gusta creer que su pareja comparte sus aspiraciones de futuro y quizás una familia. Ella desea darlo todo por la relación y necesita la validación emocional constantemente. Si ha notado que ella ha sido menos cariñosa de lo habitual, asegúrese de seguir haciendo las pequeñas cosas y tener detalles que la hagan sentir cuidada. Llévela a citas, digale cuánto la ama y hable sobre planes a futuro agradables para ambos.