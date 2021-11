3 signos del zodíaco que tendrán un gran día este 11 de noviembre de 2021

Es hora de la libertad, es hora de un cambio. Hoy amanecemos con la Luna en Acuario, una energía que nos invita a adaptarnos y aceptar el estado predominantemente mental por el cual hemos transitado estos últimos meses. A menos de diez días del primer eclipse de esta temporada, que se dará en un eje completamente nuevo, nos preparamos para comenzar un nuevo capítulo en nuestro camino. Según la astrología, algunos estarán trabajando en materia de luces y sombras propias; otros quizás estén navegando por finales de ciclos y todo el miedo que ello conlleva; también habrá quienes estén intentando abrazar profundamente su verdad. Independientemente de cuál sea el momento específico en la vida que estemos pasando, la base de este presente se centra en la sanación. Necesitamos superar lo que antes nos había retenido.

La luna de Acuario de hoy, entonces, nos ayuda a superar los condicionamientos y sistemas de creencias sociales para que podamos crear nuestro propio camino individual hacia adelante basado en lo que se empareja con nuestra alma. Otros tránsitos que tenemos hoy en el zodiaco, combinándose con la energía de Escorpio y Acuario, es el de Mercurio y Marte que formarán una conjunción, y ambos planetas se enfrentarán independientemente con Saturno. Esto refiere a que todo aquello que estamos viviendo y que todavía sentimos que no nos lleva a donde realmente queremos estar, debemos integrarlo. Debemos mantener un espacio para lo que vendrá y al mismo tiempo ser intencionales en el trabajo para lograrlo.

Signos del zodíaco que tendrán un gran día el 11 de noviembre de 2021:

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Los últimos meses te has sentido como si hubieras sido una montaña rusa de emociones. Vas y vienes constantemente. Esta es la naturaleza de la temporada actual pero te servirá para aumentar tu paciencia y resistencia para el próximo capítulo. Parte de este proceso por el que te estás moviendo ahora consiste en desarrollar esa fuerza para nunca más aceptar algo que realmente no resuena como un sí definitivo. Se trata de creer que eres digno de recibir lo mejor de lo mejor. Hoy debería ser uno de los días positivos y de mayor vibración ¡Anímese! Ya casi ha terminado con estas pruebas de ida y vuelta y pronto sentirá que se eliminan todos los obstáculos y frenos para que finalmente pueda dar un paso hacia la vida que ha estado tan concentrado en crear.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Con Mercurio, Marte y el Sol, todo en su signo de hoy se tratará de sentir que hay mucha acción. Puede ser en forma de oportunidades que presenten o, incluso, que otras personas le pidan que dé un paso adelante de una manera con la que quizás no se sienta completamente cómodo todavía. Sin embargo, no tenga miedo de escucharse, de seguir lo que siente que necesita hacer por sí mismo en lugar de hacer lo que otros le están pidiendo. Puede optar por unirse, hablar y actuar, pero también puede optar por dar un paso atrás y ver qué sucede si no hace nada. Recuerde que la inacción es también una elección consciente de acción.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Con tanta energía de agua a su alrededor, deberías sentirte gozando de una mayor autenticidad de lo que te has sentido en un tiempo. Eso no significa que todo será fácil, ya que es probable que estés pasando por una fase de limpieza de algunos de los trabajos de sombra en los que te has estado recientemente. Pero incluso, cuando estamos profundamente inmersos en nuestro propio trabajo, debemos sentirnos como realmente somos. Este es un llamado a recordar qué es lo que realmente necesitas de quienes te rodean y a no renunciar a lo que sientes que mereces y de lo que eres digno. Hoy disfrutan los del signo de piscis de la poderosa oleada de independencia y de la inspiración para hablar sobre cómo superar cualquier obstáculo para que realmente puedas vivir la vida con la que sueñas.