Conoce lo que no le gusta a Charli D’amelio de TikTok

Charli D’ Amelio es la tiktoker del momento y desde hace unos cuantos meses se ha quedado con el primer puesto en lo que respecta a cuentas con más seguidores y, por lo tanto, más famosas. Sin embargo no todo es color de rosas en redes sociales para la joven. Esto se debe a que más allá de su éxito en TikTok, hay cosas que no le gustan de la red social asiática.

La celebridad de redes sociales continúa manteniendo su originalidad y espontaneidad con la que inició en sus primeros videos de TikTok. Esto habla mucho de la humildad que tiene la tiktoker más allá de su más de 128 millones de seguidores. La fama no le ha subido la espuma a su cabeza y mantiene el mismo círculo íntimo que desde hace dos años, cuando inició la travesía en la plataforma.

Por más que sea la usuaria con más seguidores en TikTok, hay ciertas cuestiones que Charli D’amelio no le gustan. Es que la bailarina estadounidense se sumó a esta plataforma con el objetivo de divertirse y en ese momento todos eran así debido a que los tiktokers eran prematuros y el boom todavía no ejercía efecto en los ideales de los usuarios.

Según la propia Charli, en una entrevista con su hermana Dixie D’ Amelio, ahora todo es competencia por ser viral en las redes sociales y ganar un like, por eso los desafíos y trends son cada vez más riesgosos, aunque también quedan influencers originales y con buenas intenciones. “Ahora, todos están tratando de golpearse entre sí. Eso no tiene sentido para mí. No es por eso que comencé en TikTok”, dijo la joven en otra entrevista.

Foto: Instagram Charli D'amelio

El camino a la fama de la tiktoker no ha sido fácil, tal como la propia Charli D’amelio lo ha descrito en innumerables ocasiones debido a las fuertes críticas que ha sufrido a lo largo de su camino dentro de TikTok y como estrella de internet. Es por eso que no hubo solamente felicidad en su trayecto, sino también lágrimas, incertidumbres y tristezas.