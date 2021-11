Antoine Pin, director de relojería de Bvlgari: Guardatiempos en alto

Se empieza a reactivar el exquisito mundo de los relojes. Con el pretexto de conocer al país y al consumidor mexicano, platicamos con el gurú de la firma italiana.

La nueva colección está inspirada en viajar, ¿Has tenido la oportunidad de viajar últimamente?

Sí la tuve, pero de forma muy limitada. Estuve en Portugal por el verano.

¿Qué es lo que más disfrutas de viajar?

La salida, ese momento en el que pones un pie en el avión. Me gusta más viajar en barco, el momento en el que apenas vas a salir es un instante donde todo es posible. Es como las festividades, no sabes qué es lo que está por venir. La expectativa de una nueva experiencia, en un momento muy especial y más ahora que es un privilegio el poder viajar. Otra cosa que me gusta mucho de viajar es la comida, siempre es una experiencia interesante.

No hemos podido viajar mucho en los últimos dos años, ¿Por qué esta colección se inspira en viajar?

Primero, es importante tener en mente que la producción de estos relojes toma de dos a tres años. Esta colección estaba planeada desde antes del Covid, la función que traen es muy moderna y le da un toque de modernidad al viajar. Queríamos agregar esta función a estos relojes. Si hablamos del reloj GTM, es un reloj creado durante el Covid y la inspiración también viene de poder viajar, entonces decidimos lanzar ambos relojes juntos. Ambos tienen la misma inspiración y yo soy creyente de que el viajar es una forma de expresar libertad y tener curiosidad por los tiempos modernos, esto es algo que inspira a muchas personas y les da la esperanza de regresar a los buenos tiempos pre Covid. También es importante tener en mente que no hacemos estos relojes pensando en que son para uso de corto plazo, estamos esperando poder viajar como lo hacíamos antes. Es una colección que se planeó con una perspectiva a futuro, no realmente basada en lo que vivimos en este momento. Principalmente el GMT, es una inspiración de los buenos viejos tiempos.

¿Siempre te gustó la relojería?

Mi carrera comenzó cuando me uní a TAG Heuer, soy un gran fanático de los deportes y me uní a TAG por los deportes y el lujo. Me interesaba mucho el lujo en esos días y me gustaba la idea de la preciosidad que era desarrollar y crear un producto así. El talento y las habilidades que hay detrás de cada reloj siempre me gustó y aprecié mucho esto. Hubo una oportunidad única de unirme al equipo de TAG y fue justo cuando salió la campaña “Don’t Crack Under Pressure”. Soy mercadólogo, además de estar trabajando en esta empresa justo estuve en el momento donde hacían campañas publicitarias muy locas, tuve la oportunidad de ser asistente del Director de Marketing y así fue como empecé. Había campañas muy interesantes en ese momento y puedo decir que fue una muy buena escuela. Yo era un francés viviendo en Suiza, con un muy buen salario y un trabajo de ensueño. Buscaba un trabajo de mercadotecnia y terminé en una empresa donde realizaron campañas increíbles en ese momento. No empezó como una pasión por la relojería como tal, pero empecé a aprender y una cosa terminó llevando a otra.

¿Cuál ha sido el mayor logro desde que te convertiste en el director del negocio de los relojes?

Estoy muy feliz de algo que pasó justo ayer con el director de la región aquí. Fue el hecho de que la gente que trabaja en el mercado de nuestros relojes me agradecen porque les gusta mucho trabajar con nuestro equipo y que les gusta mucho trabajar en el área de relojería. Hay muchas cosas que son importantes, pero el que la gente de nuestro mercado y nuestros embajadores se sientan tan felices de trabajar con nosotros y que ven como una oportunidad y una solución el lugar de un problema, me hace muy feliz escuchar eso del equipo.

¿Qué es lo que más te gusta del mercado en México?

Le he estado diciendo a la gente aquí que estoy impresionado. El mes de Octubre está dedicado a México en la industria de la relojería, ya que solo aquí le dedican un momento al año en específicamente a los relojes y esto no se da en ningún otro país. Que el mercado mexicano se una para realizar un evento así todos los años en el cuál venimos a dar a conocer ciertos productos y además reúne a vendedores, prensa y clientes, esto crea una educación de dedicación la cual desarrolla pasión, demanda e interés para motivar a las personas a que se repita cada año. La pasión por los relojes y la cultura que hay sobre el lujo, es increíble, para mi es un ejemplo.

Sin considerar la pandemia ¿Cuál es el desafío más grande para la relojería de Bvlgari para el próximo año?

Hay varios desafíos, creo que uno de ellos es mantener la mente fresca. Todos los años debemos resetear y refrescar nuestra mente para no caer en la rutina y poder ser creativos. El siempre poder sorprender al cliente, crear un factor de sorpresa y emoción. Esto significa que también debemos sorprendernos a nosotros mismos, por lo tanto el peligro es caer en una rutina. Otro desafío es la anticipación, esto es algo que se da en cualquier negocio, no solo en Bvlgari, es algo complicado pero muy interesante. Somos una compañía muy integrada, producimos en grandes cantidades y tenemos mucha gente que trabaja en el área de manufactura. Debemos ser flexibles, pero hay áreas en las que no podemos ser tan flexibles como lo es el salario de los que trabajan en la manufactura. No queremos que sea un juego con las personas ni con las inversiones. Hay que encontrar la forma de anticipar las variantes que puedan haber en el futuro para poder ser flexibles. Es importante realizar proyecciones futuras para invertir de la manera más inteligente y a la vez poder manejar cierta flexibilidad. Estos son desafíos que tiene cualquier negocio, y evidentemente la manera de hacer negocios hoy es más compleja que como era antes. La relojería es un negocio de ritmo lento, se requieren tres años para la producción de un reloj. El día de hoy estamos invirtiendo en productos que se lanzarán en el 2024, 2025 y 2026. El anticipar con tanto tiempo es otro desafío, tenemos que pensar más allá de las tendencias y al mismo tiempo considerar que es un negocio con altas y bajas, hay que adaptarse a los diferentes elementos del momento. El ajustarse a corto y largo plazo es algo muy complejo.

¿Qué es lo que más disfrutas de la relojería, el diseño o la mecánica?

En realidad me gustan ambas. Algo que me gusta mucho de Bvlgari es que tiene la capacidad de llevar a la par el diseño y la maquinaria al mismo tiempo. Los relojeros están al servicio del diseño y el diseño se compagina con la mecánica del reloj. El reloj que tenemos aquí, al cuál le decimos Mr.Watch, los diamantes indican la hora y los minutos, dependiendo de las estadísticas debemos cambiar elementos físicos para que estén calibrados. Dependiendo del grosor de los discos se debe recalcular la construcción del reloj, ya que la fuerza que necesitamos para lograr la rotación va a cambiar, esto quiere decir que el movimiento mismo puede variar y por esto se deben de volver a realizar los cálculos de la fuerza necesaria que se va a aplicar a la rotación del calibre y reajustar los componentes necesarios. Hay veces que al ajustar los componentes se debe ajustar la estética del reloj también. Tanto el área de diseño como de mecánica trabajan de la mano para poder desarrollar cada pieza, en cuanto el estudio comienza a realizar los dibujos y las ideas, deben verificar con los relojeros si lo que están diseñando es físicamente posible. Los relojeros deben tener un cierto entendimiento del área de diseño y viceversa. La persona encargada del desarrollo y creación debe realizar un plan de cómo se llevará a cabo la construcción de la pieza. Con este tipo de interacción se genera un diálogo entre relojeros, ingenieros, diseñadores y mercadólogos. Esto es lo que me encanta de la compañía, ya que no es algo que otras marcas acostumbran hacer.

Por Begoña Cosio

