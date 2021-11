3 signos del zodíaco que vuelven a estar juntos después de una ruptura a partir del 10 de noviembre de 2021

Desde el origen mismo de la Humanidad, el interés por observar las constelaciones y los astros para determinar cómo influyen en la conformación de los seres humanos ha estado presente. Así, la astrología ha buscado investigar y definir a los signos del zodíaco como medio para determinar cómo son las personas de acuerdo a la hora, el día y el mes del año en el que hayan nacido.

Por eso justamente es que la astrología también tiene herramientas para determinar cuáles son los signos de zodíaco capaces de establecer relaciones a largo plazo, cuáles, los que aman la libertad y prefieren no solidificar sentimientos por mucho tiempo y los que apuntan más bien a la pasión como la clave que sustenta sus relaciones amorosas. También da cuenta sobre aspectos de la manera de ser y de las características natas de las personas, como por ejemplo, sus talentos o su intelecto, por mencionar solo algunos. En esta nota te contamos cómo influirán los astros en tres signos que cambiarán algunos aspectos vinculares durante este mes.

Tauro: tendrás que admitir el hecho de que no estabas listo para que ocurriera esta ruptura y aún no te sientes completo sin tu pareja. Tal vez los dos se salieron del control y no supieron cómo retroceder, por lo que dejaron que todo se derrumbara. Durante la cuadratura de Mercurio con Saturno, sentirás profundos sentimientos de incompletitud: algo anda mal aquí; se suponía que esto no iba a pasar. Tenías grandes sueños con esta persona y estaba de acuerdo con todos ellos. Pero los temperamentos acalorados y el ego enfurecido hicieron que ambos se alejaran de la relación como si fueran bebés grandes que no podían manejar una comunicación tranquila. Mercurio cuadratura Saturno puede actuar como asistente para el reencuentro de esta relación.

Géminis: es posible que hayas actuado con demasiada impulsividad cuando te retiraste de su última relación porque ahora estás contra la pared y en serios problemas financieros. Necesitas que esta persona te ayude, y viviste con ella, que es lo que te dio seguridad. Ahora, estás luchando por arreglar tu vida, pero no está funcionando como te gustaría. Mercurio Cuadratura Saturno hará que te acerques a tu ex. Puede que antes existía la necesidad de tener la razón todo el tiempo, y cuando te contradecía, te marchabas. Ahora te arrepientes y quieres volver a entrar. Por amor, pero mucho más por comodidad. Romper estuvo mal, no debiste llegar tan lejos. Tienes la sensación de que te pedirá que regreses y harás ese intento durante este tránsito. Tendrás suerte si te aceptan, así que mantén tu naturaleza impulsiva de tu signo bajo control si quieres que dure.

Capricornio: romper con tu última pareja te hizo sentir que vivías un movimiento ridículo y ambos lo lamentan ¿Qué estabas pensando? Pasaste por alto la idea de resolverlo con la comunicación. Ustedes dos eran pareja, un equipo. Mercurio cuadratura Saturno estimula tu memoria y aviva tu deseo de volver a estar con esta persona. Sabes en tu corazón que te ama y quiere que vuelvas, pero hasta ahora, solo ha sido una batalla de egos llenos de orgullo. Es hora de dejar el ego en la puerta y retornar al amor.