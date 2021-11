El corte de cabello con fleco que lleva Lady Gaga y que vas a querer usar para 2022

El pasado 29 de julio fue difundido el primer trailer de la película House of Gucci, protagonizada por la cantante Lady Gaga... ¡y luce increíble en todos sus atuendos!

Este hecho ha generado miles de comentarios, pero también una gran influencia hacia sus seguidores y al público en general que espera con ansias esta nueva producción cinematográfica, específicamente por los atuendos, looks y cambios en el cabello, los cuales se han vuelto tendencia durante las últimas semanas.

Se trata de un corte de cabello con flequillo que ha generado miles de comentarios porque Lady Gaga lo ha usado para la producción House of Gucci; se trata de una versión cortina más clásica, la cual consiste en un fleco que se abre en el centro hacia los lados, de manera que queda más corta en el centro que en los laterales, convirtiéndose entonces en uno de los looks más pedidos para el próximo 2022.

Gaga marca nueva tendencia

Cabe señalar que la cinta fue dirigida por Ridley Scott y está basada en el libro de Sara Gay Forden "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed", publicado en 2001.

La película cuenta la historia de cómo Patrizia Reggiani (Lady Gaga), la ex esposa de Maurizio Gucci (Adam Driver), conspiró para matar a su esposo, el nieto del reconocido diseñador de moda Guccio Gucci.

Salma Hayek interpretará a Pina Auriemma, quien era una amiga clarividente de "Black Widow" Reggiani, quien fue sentenciada a 26 años de prisión después de su juicio en 1998.

FOTO: Especial

La esperada "House of Gucci"

El reparto también incluye a Al Pacino como Aldo Gucci, Jared Leto como Paolo Gucci, Jeremy Irons como Rodolfo Gucci y Camille Cottin como Paola Franchi, además de Jack Huston y Reeve Carney.

De acuerdo con Indie Wire, Scott hizo "House of Gucci" con la cooperación de la casa de moda Gucci, de la cual la familia Gucci no es propietaria desde 1993. La casa de moda le dio a la producción de Scott acceso a sus archivos de vestuario para el diseño de vestuario y la utilería de la película.

Además, otra película del mismo director llegará en otoño: "The Last Duel", que se estrenará mundialmente en el Festival de Cine de Venecia en septiembre antes de debutar en los cines el 15 de octubre. Adam Driver también protagoniza "Duel" junto a Matt Damon, Ben Affleck y Jodie Comer.

FOTO: especial

SIGUE LEYENDO:

Lady Gaga responde a críticas de Patrizia Reggiani sobre su interpretación en “House of Gucci”

Así fue cómo Lady Gaga y Salma Hayek INTERACTUARON en la premier de "House of Gucci" | FOTOS