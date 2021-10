"Me siento extraño, no sirve el Instagram": Pedro Palacios compone canción

Fueron 6 horas en las que en el mundo en las que no estuvieron disponibles WhatsApp, Facebook e Instagram, lo que significó una serie de afectaciones para muchas personas alrededor del mundo.

Pero los daños también fueron para Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, ya que se estima que perdió 5,900 millones de dólares. De acuerdo con Forbes, está baja deja la fortuna de Zuckerberg en 117 mil millones de dólares, llevándolo al sexto lugar de las personas más ricas del mundo.

Ante las afectaciones ocasionadas, Zuckerberg ha ofrecido disculpas a los usuarios por la caída de sus plataformas que se registró este 4 de octubre. “Perdón por la interrupción de hoy, sé lo mucho que dependes de nuestros servicios para mantenerte conectado con las personas que quieres”, escribió el empresario.

Al respecto, ya surgió una canción sobre lo acontecido y fue escrita por Pedro Palacios, vocalista de la banda Los Tres Tigres y la cual compartió en redes sociales.

“Me siento extraño no sirve el Instagram, y pa’ acabar no jala ni el WhatsApp, es demasiado ya no jala ni el Face, ¿en estos casos pos’ qué se puede hacer? Estoy aburrido, creo que tengo que poner un tuit”, canta Palacios en una tonada similar a la canción de Cómo te Extraño Mi Amor, de Leo Dan.

En el caso de WhatsApp fue la novena ocasión en el año que falla, de acuerdo con datos del sitio Downdetector: 18 de febrero; 19 de marzo; 8 de abril; 7 de mayo; 17 de mayo; 9 de junio; 5 de agosto; 31 de agosto y 4 de octubre.

Ante la falla ocurrida este lunes, no se han dado a conocer que fue lo que la ocasionó.

Te puede interesar: ¿Cuántas veces se ha caído WhatsApp en el año?