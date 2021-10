El VIDEO de Juan Gabriel que es recordado por la caída de Facebook, Whatsapp e Instagram

Este lunes 4 se octubre se presentó la caída del gigante de las redes sociales: Facebook, que ha dejado a todo el mundo sin las redes sociales de Mark Zuckerberg, es decir, Instagram y WhatsApp, por lo que las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar, desde los ya muy tradicionales MEMES, hasta videos que se han sacado del baúl del recuerdo para tomar con humor la situación que ya tiene para la empresa, una pérdida de alrededor de 10 mil 207 millones de dólares, asimismo, sus acciones en la bolsa de valores, hasta el mediodía, tenían una baja de 5.75 por ciento.

Con el contexto anterior es que llegó hasta Twitter un pequeño clip, en el que se puede ver a Juan Gabriel en una entrevista en la que enlista las redes sociales que NO tenía en vida y justo dentro de ellas están aquellas que hoy están por los suelos en el mundo.

"No tengo teléfono, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo WhatsApp, no tengo nada, nomás me tengo yo", dijo el "Divo de Juárez" para Suelta la Sopa.