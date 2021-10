El sensacional test de personalidad que te indica si eres fiel en tan solo 3 segundos

Tanta es la popularidad de los test de personalidad, que ya es común ver a diario que miles de personas los compartan en sus redes sociales. Es que si bien es sabido que en realidad las imágenes que camban según cómo se perciban muchas veces son parte de un juego visual, también es cierto que según la forma en que concebimos el mundo y la vida es nuestra manera de percibir y construir la realidad.

Ahora bien. Que los test de personalidad tengan tanta llegada por estos días a través de las redes sociales, no es un hecho azaroso. Hace tiempo ya que algunos estudiosos y maestros de la psicología han investigado sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, descubriendo que en realidad depende de cuál de los dos hemisferios esté más desarrollado (izquierdo o derecho), será nuestra forma de “recortar la realidad. Por eso es que los test de personalidad por lo general son una herramienta utilizada por algunas ramas de la psicología por ejemplo, al momento de efectuar entrevistas laborales o intentar acercarse a la personalidad de una persona.

Lo cierto es que en realidad, las imágenes que circulan en distintas plataformas para deshilvanar cómo somos muchas veces son más bien juegos o desafíos mentales que no tienen un rigor científico demostrado. Te invitamos a jugar ¿Te animas? Dí que ves en solo tres segundos y comprobarás si eres una persona fiel.

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Perro: si lo primero que viste es un perro, eso significa que eres una persona muy responsable y que se compromete con todo lo que hace.. Eres fiel y jamás harías algo que esté pensado para manipular o mentir a tus seres queridos. Siempre priorizas a las personas que amas y en realidad te hace feliz su felicidad. Eso sí, quienes te conocen te caratulan por tu testarudez y de hecho, cuando tienes una idea no hay quién te haga cambiar de opinión. Tal vez por eso, cuando te propones un objetivo no paras hasta lograrlo.

Corazón: tienes una mente abierta y no te gusta prejuzgar a las demás personas. Eres de las personas a las que no les gusta generar expectativas y te gusta dejarte sorprender con lo que te sucede. Amas la naturaleza y te gusta pasar tiempo a solas. No te gusta discutir y en realidad prefieres alejarte de la gente negativa o conflictiva. No eres alguien a quien le gusta convivir con el enojo hacia otras personas y por eso sueles perdonar con mucha facilidad. Eres alguien que se caracteriza por su bondad y amabilidad hacia las demás personas.