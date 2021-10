"No soy creyente de la iglesia": Reviven VIDEO de Mariana Rodríguez tras anuncio de que visitará el Vaticano

Después de que Samuel García, Gobernador de Nuevo León anunció que habían recibido una invitación para viajar al Vaticano a entrevistarse con el Papa Francisco, salió a la luz un video en el que cuestionan la fe de Mariana Rodríguez, influencer y esposa del político.

En redes sociales ya circula un antiguo video en el que Mariana confiesa su postura e ideología en lo que respecta a la iglesia católica, en las imágenes se puede ver y escuchar cómo dice que si es católica y creyente, aunque también puntualiza que de religión y política es mejor no comentar nada.

“De religión y de política se supone que nunca debes hablar. Pero, miren, soy católica, creo en Dios. No soy creyente de la Iglesia, ni practicante en la Iglesia. Tengo muchos conflictos. Por mi culpa, por mi culpa. ¿Cuál culpa? No. Yo creo en un Dios que nos ama de manera incondicional, en un Dios que nos perdona, no en uno que: Ay, tengo que irme a confesar porque, bye, me voy a ir al infierno, no puedo comer jamón, no puedo comer carne”, dice en la grabación que ya es viral

La influencer ha dado mucho de qué hablar desde la campaña de su marido, ahora forma parte del equipo de Samuel García, es la encargada del DIF de Nuevo León y su labor ha sido aplaudida más allá de los ciudadanos del Estado.

¿Invitados al vaticano?

Mariana y Samuel García realizarán un viaje por Nueva York, Londres, Inglaterra, y Escocia, en este último formarán parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021.

Además hace unos días fue Samuel García quien anunció que habían recibido una invitación para el Vaticano, aunque ya no expresó que visitaría la ciudad en su cuestionamiento por las pruebas.

Seguir leyendo:

Subastarán vestido que usó Mariana Rodríguez en toma de protesta para apoyar al DIF

Mariana Rodríguez usó look de más de 50 mil pesos en toma de protesta de Samuel García