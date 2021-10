El sensacional test de personalidad que te indica si eres alguien bondadoso en tan solo 3 segundos

Es sabido en la manera en que construimos nuestros vínculos y percepción del mundo puede ser interpretada mediante los test de personalidad, que cada vez ganan más terreno en el plano virtual y son compartidos por miles de cibernautas a través de sus redes sociales.

Es que aunque los test de personalidad no poseen un rigor científico demostrado, sí son una herramienta muy usada por algunas ramas de la psicología para determinar los rasgos y el perfil subjetivo de una persona. Fue hace ya varios años, que el estadounidense, ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry descubrió que los dos hemisferios del cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. Gracias a su descubrimiento, Sperry determinó que en realidad, la forma que los seres humanos piensan dependerá de cuál de estos hemisferios es el predominante. De hecho, sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad.

En este test de personalidad que te compartimos, te invitamos a descubrir de manera rápida y sencilla si eres una persona bondadosa. Dí qué ves en la imagen y verás cómo eres en realidad ¿Gato o perro? Si te gustó compartilo en tus redes sociales.

Test de personalidad. Fuente: Genial. Gurú

Gato: no te gusta prejuzgar a las otras personas y no te anticipas a lo que pueda suceder. Eres alguien que se caracteriza por su amabilidad y generosidad y el resto de quienes te conocen sabe que eres una persona sumamente bondadosa. Prefieres no guardar rencor en tu corazón y perdonas con facilidad a quienes han cometido una falta hacia ti. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida y nunca tomas una decisión sin consultarles antes a tus seres más queridos. Evitas las discusiones y solo lo haces cuando lo consideras sumamente necesario.

Perro: un rasgo que sobresale de tu personalidad es que eres muy responsable. Tienes objetivos muy concretos y siempre haces lo máximo posible para alcanzarlos. Te caracterizas por ser una persona muy fiel y por nunca hacer algo que pueda perjudicar a otro. Todas las personas que te conocen, saben que eres alguien con una gran inteligencia, creatividad y perseverancia. Nunca bajas los brazos y si te caes, te levantas con más fuerza para concretar tus metas. Prefieres ir a paso lento, pero seguro. Eres de las personas que aún creen en las relaciones amorosas para toda la vida.