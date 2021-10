El sensacional test de personalidad que te indica si eres inteligente y creativo en tan solo 5 segundos

Tal como sabemos, la forma en la que percibimos el mundo y la vida, es subjetiva. Este aspecto puede ser interpretado mediante los test de personalidad, que día a día son compartidos a través de diversas plataformas por miles de cibernautas en las redes sociales, movilizados por saber algo nuevo que defina su manera de ser.

Así, estas herramientas no dejan de estar presentes en la vida cotidiana de las personas y de hecho casi no hay quien no haya compartido en sus redes sociales alguna imagen a dilucidar. Sucede que aunque los test de personalidad, en realidad no cuentan con un rigor científico demostrado, por estos días es sabido que constituyen una herramienta muy utilizada por algunas ramas de la psicología para determinar los rasgos y el perfil de una persona. Fue hace ya varios años, que el estadounidense, ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry descubrió que los dos hemisferios del cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. Gracias a su descubrimiento Sperry determinó en realidad que la forma en que los seres humanos piensan dependerá de cuál de estos hemisferios es el predominante. De hecho, sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad.

En este test de personalidad que te compartimos, te invitamos a descubrir de manera rápida y sencilla, si eres inteligente y creativo en solo tres segundos. ¿Qué ves? ¿Llave o ballena?

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Llave: eres alguien que te distingues por tu tranquilidad. Por eso, lo más importante de tu modo de vida es mantener la calma y la paz interior. Ante una discusión prefieres evitar los conflictos y te quedas en silencio para preservarte. Conoces muy bien tus deseos y expectativas y cuando un objetivo se pone entre tus prioridades no hay nadie que pueda detenerte. De hecho, nunca te das por vencido y siempre vas hacia adelante hasta conseguir lo que deseas. Eres una persona meticulosa, detallista y muy responsable en todo lo que realizas. Como o te gusta ser rencoroso, perdonas a las personas que te han hecho daño con mucha facilidad.

Árbol: una característica de tu personalidad es ser una persona extrovertida. Por eso, pocas veces pasas desapercibido e incluso puede haber personas que te ven como una fuente de inspiración por el modo que tienes de ver la vida y el mundo. La realidad es que nunca aceptas un no como respuesta y vives de manera intensa, siempre anclándote al presente. La inteligencia y la creatividad son rasgos que distinguen tu personalidad. Cuando quieres decir lo que piensas no estás con vueltas y siempre eliges ir de frente. Cumples tu palabra y prefieres alejarte de las personas negativas.