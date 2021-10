Abner Monter rompe paradigmas y practica futbol y natación en el Club Atlas

Abner Monter Da Silva tiene 14 años, practicó futbol soccer y americano, en ambos destacó, al grado de ser invitado a fuerzas básicas. También practicó clavados como atleta de alto rendimiento, sin embargo, nunca había sido tan feliz como cuando hace piruetas bajo el agua, la natación artística le cambió la vida.

Desde temprana edad ha enfrentado retos; a los 11 meses sufrió quemaduras de segundo grado en las piernas y corría el riesgo de perder los dedos de sus pies, recordó Elisa, su madre, en entrevista con El Heraldo de México.

“Los médicos nos daban un pronóstico desalentador, pero ese capítulo lo superó. Al crecer mostró talento en las actividades deportivas. Es un niño activo y extrovertido”.

Su hermana forma parte de la selección de Jalisco en nado sincronizado y él la acompañó a las competencias, hasta lo consideraban como el amuleto que traía buena suerte.

“Conocía a todas las niñas, lo invitaban a los festejos. La entrenadora comenzó a invitarlo a practicar, pero no veíamos la oportunidad de que ingresara un hombre al equipo, porque nado sincronizado es visto sólo para niñas”.

Al llegar la pandemia de COVID-19 toda la actividad de futbol se cerró y en la familia todos estaban en confinamiento. Una de las primeras actividades deportivas que regresó fue natación, ahí llegó la invitación formal para ingresar a nado sincronizado. Abner Montes Da Silva está feliz de ser el único varón en el equipo, ya hasta participó en la Copa Jalisco.

“Me gusta nadar porque yo veía entrenar a mi hermana, ahora cada vez que entro al agua me siento libre y me apasiona lo que hago, las niñas me apoyan, todo funciona cuando los atletas forman un equipo”.

Abner está encantado de ser parte del equipo de atletas de alto rendimiento en nado sincronizado, entrena en el Club Atlas Chapalita. En noviembre va a la competencia de Calaveras.

“Este deporte lleva años siendo exclusivo para niñas, hace poco comenzó la inclusión de los hombres. Abner ya trae técnica porque estaba en el CODE (en clavados), pero simplemente el que venga con entusiasmo y ganas para salir adelante es suficiente", comentó la entrenadora Patricia Villa.

El sirenito tapatío, como lo conocen, quiere que se le abran opciones de participación para competencias nacionales e internacionales en natación artística. Está convencido que el género jamás debe ser un impedimento para hacer la actividad que se desee.

“Tenemos que vernos iguales, algunos tienen más ventaja que otros, los hombres tienen más físico, pero las mujeres son más flexibles. En este caso es un deporte de apreciación", finalizó Abner Montes Da Silva.

MAAZ