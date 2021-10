El sensacional test de personalidad que te indica si eres sobreprotector en tan solo 5 segundos

La forma en que percibimos y construimos el mundo puede ser “leída” a través de los test de personalidad, que cada vez ganan más terreno en el plano virtual y son compartidos por miles de cibernautas.

Si bien, los test de personalidad no poseen un rigor científico demostrado, sí son una herramienta muy usada por algunas ramas de la psicología para determinar los rasgos y el perfil subjetivo de una persona. Fue hace ya varios años, que el estadounidense, ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry descubrió que los dos hemisferios del cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. A raíz de su hallazgo, Sperry determinó que en realidad, la forma que los seres humanos piensan dependerá de cuál de estos hemisferios es el predominante. De hecho, sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad.

En este test de personalidad que te compartimos, te invitamos a descubrir de manera rápida y sencilla si eres una persona sobreprotectora. Dí qué ves en la imagen, que es furor en las redes sociales, y verás cómo eres en realidad ¿Libro o mano?

Test de personalidad. Fuente: Genial

Libro: si lo que viste es un libro, es que eres alguien que se preocupa mucho por el bienestar de los demás y te gusta proteger en demasía a tus seres queridos. A tu alrededor, te conocen por ser generoso, atento y cordial y sueles sufrir si las cosas no salen tal y como las habías proyectado. Te paralizan los imprevistos y no siempre puedes resolver los problemas de manera muy rápida.

Manos: eres alguien que ama por sobre todo, a la libertad, te caracterizas por tener una mente abierta a los cambios y te gusta respectar la opinión de las demás personas, aún cuando se trate de un pensamiento opuesto al tuyo. No toleras la zona de confort y te asusta estar atado a alguien o a algo. Por eso, además a veces quieres escapar de los lugares en los que crees que no tienes posibilidad de crecer. Vives y dejas vivir. Prefieres no juzgar a los demás y siempre eliges ponerte en el lugar del otro para poder comprender qué ocurre. De hecho eres una persona que siempre se muestra dispuesta a colaborar.