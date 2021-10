El test de personalidad que te indica si eres una persona intuitiva en tan solo tres segundos

La forma en la que percibimos el mundo y la vida, es subjetiva. Este aspecto puede ser interpretado mediante los test de personalidad, que día a día son compartidos a través de diversas plataformas por miles de personas motivadas por saber algo nuevo que defina su manera de ser.

En las redes sociales, estas herramientas no dejan de estar presentes. Sucede que aunque los test de personalidad, en realidad no cuentan con un rigor científico demostrado, por estos días es sabido que constituyen una herramienta muy utilizada por algunas ramas de la psicología para determinar los rasgos y el perfil de una persona. Fue hace ya varios años, que el estadounidense, ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry descubrió que los dos hemisferios del cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente.

Gracias a su descubrimiento Sperry determinó que en realidad, la forma en que los seres humanos piensan dependerá de cuál de estos hemisferios es el predominante. De hecho, sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad.

En este test de personalidad que te compartimos, te invitamos a descubrir de manera rápida y sencilla, si eres una persona equilibrada ¿Qué ves? ¿Vaca o corazón?

Vaca: eres una persona que se caracteriza por su honestidad. Mentir no está entre tus opciones de vida y rechazas de plano la falsedad. Te mantienes con serenidad si se te presenta algún conflicto y ese es tu modo de resolverlo. La intuición te lleva a ser alguien a quien se le puede pedir con consejo y sobresales por tu franqueza y gran objetividad. Por lo general, no te dejas influenciar por lo que te dicta el corazón y al momento de tomar decisiones sentimentales no te dejas llevar por los sentimientos, sino más bien por la razón. Tu familia ocupa un lugar muy importante en tu vida.

Corazón: quienes te conocen, pueden pensar que eres una persona egocéntrica. Esto, sobre todo porque te cuesta hablar de asuntos que no te involucran a ti. No te gusta aceptar críticas y puedes llegar a tomar como una especie de ataque cuando alguien trata de darte un punto de vista diferente al tuyo, al punto que sientas que quedas en un papel de víctima de la situación. Por eso, debes aprender a relajarte y mostrar también interés en las otras personas, porque de lo contrario, a largo plazo te pesará la actitud que tomas hoy. Por lo general, además, te gusta ser el centro de atención.