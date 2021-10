¿Libro o taza? El impresionante test que te indica si eres una persona organizada

El modo en que percibimos el mundo y la vida, es subjetiva. Este aspecto puede ser interpretado mediante los test de personalidad, que día a día son compartidos a través de diversas plataformas por miles de personas motivadas por saber algo nuevo que defina su manera de ser.

Por estar muy presentes en las redes sociales, estas herramientas no dejan de estar presentes. Sucede que aunque los test de personalidad, en realidad no cuentan con un rigor científico demostrado, por estos días es sabido que constituyen una herramienta muy utilizada por algunas ramas de la psicología para determinar los rasgos y el perfil de una persona. Fue hace ya varios años, que el estadounidense, ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry descubrió que los dos hemisferios del cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente.

Gracias a su descubrimiento Sperry determinó que en realidad, la forma en que los seres humanos piensan dependerá de cuál de estos hemisferios es el predominante. De hecho, sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad.

En este test de personalidad que te compartimos, te invitamos a descubrir de manera rápida y sencilla, si eres una persona equilibrada. ¿Qué ves? ¿Libro o taza de café?

Libro: todos cuantos te conocen, saben bien que eres una persona siempre prioriza la felicidad del otro por encima de la suya. Eres un ser muy cariñoso y sensible, por lo que los afectos son para ti la pieza clave en tu vida y tu sostén. Por eso, tus familiares y amigos ocupan un lugar fundamental en tu corazón y eres capaz de dar todo por verlos bien. Tu amabilidad y generosidad, hacen de ti una persona muy solidaria. Pero debes aprender a priorizarte en muchas circunstancias de la vida. Eres de las personas que crees en las relaciones amorosas para toda la vida y sobresales por tu fidelidad.

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Taza de café: te caracterizas por ser una persona temerosa. Le tienes pánico al futuro y no sabes cómo actuar cuando tus planes no se llevan a cabo como los tenías pensados. Te caracterizas por ser alguien que necesita tener todas las piezas de la vida ordenadas: eres extremadamente organizado y estructurado. Nunca dejas nada librado al azar y estás pendiente de cada detalle. Te encuentras siempre tan pendiente de lo que pueda ocurrir mañana que nunca disfrutas de lo que te está pasando en el presente. Debes aprender a relajarte y descubrirás que la vida no es tan complicada como crees.