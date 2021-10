Las 10 frases de Tania Ruiz tras el escándalo en Roma con Peña Nieto: "A quien me desee el mal yo le deseo el bien"

Tania Ruiz, la modelo y también novia del expresidente Enrique Peña Nieto se ha defendido de los ataques en redes sociales tras el nuevo escándalo que protagonizaron al ser captados saliendo de un lujoso hotel en Italia.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo posteó contundentes mensajes contra sus detractores, en uno de ellos destaca una frase junto a una de sus fotografías donde luce en una pose de modelo: "A quien me desee el mal yo le deseo el bien".

Mientras que en sus historias en la misma red social, Tania Ruiz publicó una serie de mensajes para que dejen de juzgar su relación en el expresidente Peña Nieto.

“Sabes mi nombre pero no mi historia”.

“Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado”.

“Sabes donde estoy pero no de donde vengo”.

“Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido”.

“Deja de juzgarme”.

“Saber mi nombre no implica conocerme”.

“Te deseo que encuentres a alguien que hable tu mismo lenguaje”.

“Así no desgastarás tu vida intentando siempre estar traduciendo tu espíritu”.

“Gracias, te deseo lo mismo. Siempre para bien”.

En el mensaje de su mismo posteo, Tania Ruiz concluyó:

“Quiere lo que tienes! Naciste para ser feliz no perfecto! Naciste para ser real. Ese es tu valor. Puedes pensar en el qué dirán, pero puedes pensar en ti primero y créeme serás más feliz. Vive tu vida y no la que otros quieran que vivas. Nadie puede dar lo que no tiene, ni predicar lo que no vive”, acotó la modelo.

