Cosmetóloga queda con el cuerpo destruido por cirugía estética económica en Tijuana I IMÁGENES FUERTES

Una cosmetóloga viajó de Los Ángeles a Tijuana para realizarse una serie de cirugías estéticas que le eran imposibles de costear en los consultorios de Beverly Hills. Jamás imaginó que sólo encontraría tristeza y la destrucción de su cuerpo.

Sivan Himmelman de 40 años quedó con partes de su cuerpo y la piel severamente dañados tras someterse a levantamiento de glúteos brasileño, implantes de seno y liposucción en un consultorio de Baja California. Todos esos procedimientos de riesgo se realizaron el mismo día por un total de 128,000 pesos.

La pesadilla de la mujer comenzó el 5 de septiembre de 2019 cuando fue citada por el doctor que realizó las operaciones. Pasó 10 días en México y comenzó a sentirse mal inmediatamente después de la cirugía..

"No tenía curvas, siempre me sentí insegura y quería tener un trasero voluptuoso", dijo Himmelman a The Sun. "No me importaba la medida de mis senos, pero por otros $2,000 dólares ($40,000 pesos aproximadamente), decidí hacerlo también".

El cirujano realizó injertos de grasa en los glúteos, a pesar que ella no tenía mucho tejido adiposo sobrante.

"No tenía mucha grasa de mi liposucción, así que tomó de mi estómago, espalda, brazos, muslos y área pélvica y los pasó a mi trasero", explicó.

Sivan Himmelman. (Foto: Especial)

La operación de glúteos brasileña es una de las más riesgosas, según la asociación de cirujanos estéticos británicos. Uno de cada 3,000 pacientes muere en el procedimiento. Puede provocar infecciones y paros cardíacos.

Un día después de la operación, Himmelman se retiró los vendajes y se encontró con una verdadera tragedia. "Parecía una película de terror". Su cuerpo estaba lleno de moretones, pensó que poco a poco iría mejorando, pero todo empeoró.

"Cada día se puso peor y peor... cuando vi la reacción del equipo médico me di cuenta que era algo malo", contó y recordó que la piel le ardía y se le descarapelaba. Le salían fluidos constantes.

La mujer ahora busca ayuda. (Foto: Especial)

De acuerdo con Himmelman, en Estados Unidos las operaciones habrían costado cerca de $460,000 pesos. "Estaban fuera de mi presupuesto", dijo la mujer que irónicamente ahora busca desesperada ayuda de un algún doctor en su país.

"Los doctores no me quieren cerca, ni siquiera me quieren tocar", dice.

SIGUE LEYENDO: Liposucción le costó la vida a una joven de Nuevo León, tenía 22 años