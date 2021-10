¿Corazón o ballena? El impresionante test que te indica si eres una persona equilibrada

La forma en la que percibimos el mundo y la vida, es subjetiva. Este aspecto puede ser interpretado mediante los test de personalidad, que día a día son compartidos a través de diversas plataformas por miles de personas motivadas por saber algo nuevo que defina su manera de ser.

En las redes sociales, estas herramientas no dejan de estar presentes. Sucede que, aunque los test de personalidad, en realidad no cuentan conun rigor científico demostrado, por estos días es sabido que constituyen una herramienta muy utilizada por algunas ramas de la psicología para determinar los rasgos y el perfil de una persona. Fue hace ya varios años, que el estadounidense, ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry descubrió que los dos hemisferios del cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente.

Gracias a su descubrimiento Sperry determinó que, en realidad, la forma en que los seres humanos piensan dependerá de cuál de estos hemisferios es el predominante. De hecho, sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad.

En este test de personalidad que te compartimos, te invitamos a descubrir de manera rápida y sencilla, si eres una persona equilibrada. ¿Qué ves?

Corazón: te caracterizas por ser una persona sumamente detallista y sensible. Tu familia es lo más importante de tu vida y eres capaz de darlo todo por ellos. Rechazas la quietud y siempre buscas nuevas experiencias que sirvan como un desafío. No te gusta mucho el confort y prefieres a menudo salid de esa zona. Por eso siempre estás buscando realizarte en nuevos objetivos y metas. Un aspecto que muchos pueden criticarte es que no perdonas a las personas que te han hecho daño con facilidad. Sueles ponerte con frecuencia en el lugar de las otras personas y prefieres no prejuzgar. Tu amabilidad es otro rasgo distintivo de tu personalidad.

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Ballena: resaltas por tus cualidades y muchas veces adquieres características de líder dentro de un grupo. De hecho, hay quienes te ven como un referente a seguir. Te caracterizas por ser una persona de gustos refinados y tiendes a ser muy equilibrado al momento de tomar las decisiones. Nunca te inclinas por algo sin pensarlo dos veces. Sabes muy bien que no siempre te ocurre lo mejor. Sin embargo, pese a eso tratas de verle el lado bueno a todo y entiendes que las cosas que ocurren en el fondo tienen un motivo más profundo.