¿Copa o rostros? El test de personalidad que te indica si eres estructurado e inseguro

De hecho, los test de personalidad no dejan de marcar presencia entre miles de cibernautas en sus redes sociales. Y, aunque estos juegos no cuentan con un rigor científico demostrado, por estos días es sabido que constituyen una herramienta muy utilizada por algunas ramas de la psicología para conocer a un poco más sobre los rasgos y el perfil de una persona.

Hace algunos años, el estadounidense, ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry descubrió que los dos hemisferios del cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente. Gracias a este descubrimiento, Sperry determinó que de acuerdo a cómo los seres humanos piensan, será cuál de estos hemisferios es el predominante. De hecho, sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden detectar características acerca de los rasgos de la personalidad de los individuos.

En este test de personalidad que te compartimos, te invitamos a descubrir de manera rápida y sencilla, si eres una persona estructurada e insegura. Son solo unos segundos en los que debes prestar atención. ¿Copa o rostros?

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Copa: estás en el grupo de personas estructurada e inseguras. Deseas y nada al mismo tiempo, pues no tienes muy claro qué es lo que en realdad quieres de la vida. Por eso, te cuesta mucho focalizarte a las elecciones y puedes “ahogarte en un vaso de agua” frente a situaciones que necesitas resolver con rapidez y eficacia. Por eso, un consejo es que te relajes y trates de ir paso a paso para encontrar alegría y bienestar en las pequeñas cosas de la vida. Debes recordar que no todas las personas actúan como a uno le gustaría pero eso no significa que esté mal.

Rostros: sobresales por el resto por la tranquilidad que transmites. Inclusive, frente a las demás personas eres un individuo calmo, aunque en tu interior no siempre sea así. Amas la familia y das todo por ellos, inclusive tu felicidad. Eres una persona muy generosa y en la gran mayoría de los casos eres tú quien se pone en el lugar del otro. Tampoco te gusta juzgar a las personas de antemano. El prejuicio no mejor compañero.