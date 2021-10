El viaje de la sanación: Recorrer el mundo tras sobrevivir al cáncer de mama

El 3 de junio de 2019 fue para Paulina Valezzi el peor día de su vida. El diagnóstico de padecer cáncer de mama llegó 15 días antes de cumplir 35 años. Hasta entonces su vida había sido la de una mujer joven y entusiasta con grandes sueños, una buena alimentación, visitas al gimnasio, viajes en puerta e incluso meditación recurrente.

Sin embargo, la enfermedad no perdona, ni discrimina, y a pesar de llevar un estilo de vida saludable, durante un viaje a Acapulco, Paulina se percató que tenía una pequeña bolita en su seno, justo cuando se acomodaba su traje de baño. Esta bolita resultó en un cáncer agresivo que paulatinamente provocó metástasis en ganglios a la creadora de Viva, guapa y bendita, una creciente comunidad digital que busca dignificar a las mujeres que padecen y han padecido cáncer de mama.

Apasionada de los viajes, la playa, el yoga y la meditación, Paulina impulsa sus proyectos con mensajes propositivos, buen humor, filantropía, bazares con causa (@cansentidobazar), conferencias con expertos en oncología y retiros de yoga y meditación (@retirosdeyogamx) a hacer de su espacio una especie de memoria digital que la han llevado a transitar el viaje más complejo, pero a la vez gratificante de su vida: el de la sanación.

“La vida llega y te madrea. Te sacude hasta la risa. Te hace llorar, te hace cambiar y te hace renacer, aunque no quieras. Bendigo y agradezco la putiza, porque hoy soy alguien que quizá jamás hubiera descubierto antes. Por fin he dejado de preguntar, ¿por qué yo? He descubierto mi razón de ser en este mundo y con eso me basta para saber que todo valió la pena.... Viva, guapa y bendita son tres palabras que me gustaron porque sonaban cool fonéticamente, pero hoy más que nunca las siento en mi ácido desoxirribonucleico (ADN)”.

HAZ YOGA, MEDITA Y TRABAJA

Sus retiros no son exclusivos para mujeres que han padecido cáncer de mama, todos están abiertos a cualquier persona que quiera conectar con su interior y armonizar con su cuerpo, mente y espíritu.

Hace unos meses, en una plática con Wowman.mx, Paulina habló de su preocupación por la cantidad de gente que muere a causa de enfermedades, y es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) sólo dos de cada 10 personas mueren por vejez, lo que quiere decir que ocho mueren a causa de alguna enfermedad.

“Yo recibí un diagnóstico de cáncer a muy temprana edad, pero la buena noticia es que 63 por ciento de los casos pueden prevenirse con el cambio de hábitos, un ritmo de vida saludable y una alimentación balanceada”.

“Me conmueve saber que puedo contribuir favorablemente a ese porcentaje, para que las personas que amo o que conozco no pasen por lo que yo pasé. El cáncer te cambia la vida, pero no deja de ser un trago amargo”. Es por ello que a través de @retiros deyogamx y @tengounavidamejor promueve la salud y el bienestar como un estilo de vida.

“Si eres de las personas que jamás han participado en un retiro de yoga y meditación o que incluso nunca han tomado una clase, queremos contarte que esto también es para ti, ya que todos nuestros retiros son multinivel. Las clases y actividades se adaptan al alumno y no al revés. Esto permite a cada participante disfrutar del evento a su propio ritmo y sin estrés. Permítete vivir la experiencia de un retiro de yoga y meditación frente al mar abierto. Tenemos la opción de 3 días y 5 días. Puedes hospedarte incluso días adicionales en un paradisiaco lugar con o sin alimentos. Somos pet friendly y en relación al transporte puedes venir con nosotros desde la CDMX. ¡Todo está muy organizado para que te sumes a la experiencia!”, asegura en su cuenta.

LABOR ALTRUISTA

Desde que logró superar el cáncer de mama, Paulina se ha involucrado con algunas asociaciones civiles que luchan contra el cáncer, como Fucam, institución que la ayudó y apoyó durante todo su proceso de sanación; además promueve el rescate animal y en el futuro le encantaría emprender un nuevo proyecto, Viajes con Causa.

BUSCA INSPIRACIÓN

Marta Aguilera es una periodista de viajes española, sobreviviente de cáncer de mama, que en su blog La Mochila de Mamá (www.lamochilademama.com) busca ser una inspiración para todos los viajeros del mundo; a través de sus crónicas podrás ver el mundo con una mirada audaz y auténtica.

