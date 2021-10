Mariana Rodríguez tiene el disfraz más divertido para Halloween; así lo presumió Samuel García

Una de las parejas del momento sin duda la forman Mariana Rodríguez y Samuel García, quienes le han dado otra cara a la política, mostrándose en redes sociales como una pareja joven y cercana a los habitantes del estado de Nuevo Léon, y también dejando ver su lado relajado y divertido, como lo hizo recientemente García al presumir en redes el disfraz para Halloween de Rodríguez.

Desde que comenzaron las campañas para elegir al próximo gobernador de Nuevo León, la pareja se hizo notar por su imagen en redes sociales, aunque desde tiempo antes la joven empresaria ya se había convertido en una influencer con sus historias en Instagram, donde la siguen 1.9 millones de fans.

En los primeros días de octubre, Samuel tomo protesta como gobernador, y a su vez, Mariana se convirtió en la primera dama, y encargada del DIF, por lo que la empresaria ya muestra el día a día de sus actividades a través de sus redes, al igual que lo hace su esposo.

Mariana Rodríguez ya tiene disfraz para Halloween

Fue así que este martes García sorprendió a sus seguidores al mostrar el divertido disfraz que utilizará la joven influencer este próximo 30 y 31 de octubre, cuando se celebren las fiestas de Halloween, un festividad en la que todos buscan llevar los mejores atuendos.

"@marianardzcantu ya consiguió su disfraz para la fiesta de Halloween del DIF. ¿Recuerdan la villa de los pequeños que les gustaban los dinosaurios? Bueno pues aquí el de Toy Story jajajaja", fueron las palabras con las que el gobernador de Nuevo León dio a conocer con un video el traje que llevará Mariana Rodríguez.

Y la joven hizo lo propio en su cuenta de Instagram, donde compartió también una serie de videos y fotografías en las que se le ve portando el divertido traje de dinosaurio Rex, causando miles de sonrisas entre sus fans, tal como lo hizo García, quien ya ha logrado más de 300 mil reproducciones de su clip.

La polémica en redes sociales

La pareja recientemente causó polémica en las redes sociales, esto luego de que en la la cuenta de Instagram @memelasdeorizaba se publicara una imagen en la que aparecen Peña Nieto y "La Gaviota" y en la otra García y Rodríguez; sin embargo, en la tercera se puede ver a uno de los personajes de la serie de Netflix "Dark", Helge Doppler, interpretado por el actor Hermann Beyer quien citó la frase "va a suceder otra vez".

Fue la misma Mariana quien respondió con una frase que se hizo viral de inmediato. "Hay niveles... ya verán que no", fue el breve mensaje que lanzó la Primera Dama de Nuevo León. Dejando ver que su relación y trabajo como gobernantes no será como el de el ex presidente y su ex esposa.

