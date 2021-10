Test de personalidad: la imagen que señala si eres ingenioso

Como es sabido, los test de personalidad no poseen un rigor científico específico, pero sí sirven muchas veces para acercar un pantallazo acerca de cómo es la personalidad y a qué aspectos se les presta más relevancia desde el punto de vista cognitivo, social y afectivo.

Un antecedente que da cuenta de la posibilidad de que los test de personalidad sean una herramienta óptima para estos fines surgió hace varias décadas. Fue Roger W. Sperry, un psicólogo y biólogo oriundo de Estados Unidos, quien descubrió que el cerebro humano funciona de manera distinta de acuerdo a cuál de sus hemisferios (izquierdo sea el dominante). Sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona.

En la actualidad, estas herramientas que buscan ir más allá de lo que cada persona muestra a los demás a simple vista o se conoce de sí, son compartidas a través de las redes sociales donde los internautas no dejan de compartir y participar.

Así, si a través de tu plataforma o redes sociales te ha llegado un test de personalidad como este, no dudas en prestar atención a la imagen para saber cómo eres.

Test de personalidad. Fuente: Pinterest

Si lo que has visto, es un zapato, esto significa que el ingenio sobresale por en encima de tu capacidad creativa. Te gusta disfrutar de cada detalle de la vida, sociabilizar incluso con personas que no conoces y no puedes estar cerca de las personas negativas. Otro rasgo que se desprende de este test, es que no te gusta quedarte en lugares o roles en los que no te dan la posibilidad de crecer y en lo que respecta al amor, prefieres las relaciones cortas pero intensas

En cambio, si tu primera percepción fue un pino de bolos, entones te caracterizas por ser una persona tranquila, que no le gusta discutir y solo lo haces cuando una situación lo amerita. Eso sí; te cuesta perdonar y no olvidas su alguien te lastima. Por eso, si alguien te hace daño, es muy raro que vuelvas a confiar en esa persona porque en realidad consideras que la honestidad es un valor que no puede faltar en una persona. Otra característica de tu manera de ser, es que no soportas las mentiras y te alejas de la gente hipócrita. Como no puede ser de otro modo en estos casos, tu familia ocupa un sitio especial entre tus vínculos afectivos.