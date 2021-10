Ser madre o ser martir

“La vida sin amor de un padre es la carga mas grande para un hijo”, Brené Brown, autora best seller de LOS DONES DE LA IMPERFECCIÓN, EL PODER DE SER VULNERABLE y MÁS FUERTE QUE NUNCA. Y es que como madres tendemos a ponernos siempre en ultimo lugar como si este sacrificio fuera una insignia de honor, a menudo abandonándonos a nosotras, a nuestros deseos, sueños y amor propio. Todo esto con un gran precio que sin saberlo lo pagan aquellos a quienes mas amamos: nuestros propios hijos. ¿Pero, ellos nos pidieron que fuéramos infelices? ¿Que dejáramos nuestros sueños? ¿O fue un acto voluntario? Y sincerándonos bien, ¿que es lo que escondemos o a que no nos queremos enfrentar cuando excusamos la renuncia a vivir nuestra vida por “cuidar” a los hijos? Porque mi querido lector yo veo madres con hijos de 20 años que dicen seguir cuidándolos y que por eso no pueden hacer tal o cual cosa. Esto no se trata de criticar, se trata de crecer. ¿Como puedes tu llenar a alguien si por dentro estás vacío? Para dar, necesitas tener que dar. El cuidarte a ti primero es el acto de amor propio mas grande que existe, solo una persona feliz, llena y plena puede ser así con los demás y brindarles lo mejor. Amarte no es un capricho millonario, ni egoísmo, ¡es casi un servicio a la comunidad!

Me acuerdo cuando cuando mis hijas eran chicas ir a la escuela y ver a estas mamás totalmente desarregladas, greñudas y casi con lagañas criticando a las mamas que como yo trabajábamos, ya habíamos hecho ejercicio y estábamos bien vestidas como si esto significaba que éramos ineptas o malas madres, hasta nos daban indirectas. Hoy 20 años después, todo sigue igual, los hijos siguen nuestro ejemplo mas con lo que ven que con lo que escuchan y me da gusto ver que mis hijas se levantan a las 6 am, antes de ir a trabajar para hacer ejercicio, arreglarse e ir comerse el mundo.

Si tengo que decir que es cansado, que hay que ser organizadas y hay que priorizar, como lo dije en mi articulo pasado “La realidad de ser una mujer multitask”, pero lo digo y lo sostengo, nutrirte y cuidarte debe ser prioritario.

Es un hecho psicológicamente comprobado que como te sientes te ves y viceversa, como te ves te sientes. ¡Has la prueba! Un día que te sientas anímicamente fatal arreglate, vístete muy bonito, maquillate y peinate. Verás que automáticamente se te subirán los ánimos y los de todos a tu alrededor. Existen otras formas de cuidarte y llenarte. A veces puede ser difícil cuando tienes bebes en casa o hijos pequeños, pero no es imposible. No estoy diciendo que ignores a todos y te vuelques en ti. Tal vez para ti el cuidarte significa meditar, o hacer yoga, tal vez leer un rato. Debes procurar darte estos espacios para ti de vez en cuando y pedir ayuda si es que la necesitas, el hacerlo no te hace ser peor mamá. AL contrario, regresaras con mas animo y ganas. Cuando nos cuidamos a nosotros mismos muchos aspectos de nuestra vida incluidas nuestras relaciones se ven beneficiadas.

Recuerda que si a una planta le das demasiada agua la puedes ahogar.

PAL