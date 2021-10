Venom: Carnage liberado, los secretos detrás de la cinta y la teoría que podría sumarlo al UCM

La espera terminó para los fanáticos de Venom, ya que la más reciente cinta del simbionte que cohabita el cuerpo de Eddie Brock llegó a los cines del mundo. Como se acostumbra en las cintas derivadas del universo de los cómics de Marvel, esta cinta desarrollada por Sony cuenta con diversos "huevos de pascua para los fans". Si no has visto la película, será mejor que regreses a leer esta nota después.

"Venom: Let There Be Carnage" sigue las aventuras del reportero que unió su vida a la de un extraterrestre que solamente puede subsistir si consume feniletilamina, la cual suelen encontrar en chocolates o cerebros humanos. En esta ocasión, el dispar duo deberá enfrentarse a un asesino serial llamado Cassius Clay.

El criminal será más difícil de atrapar de lo que parece, debido a que al consumir un poco de la sangre de Brock se convertirá en Carnage, uno de los villanos más emblemáticos del universo de Marvel cómics. Esta es la primera vez que este antagonista aparece en live action, aunque no es lo único destacable en la cinta.

El Daily Bugle aparece en las cintas.

La Costa Oeste

Durante la cinta, Eddie consulta de forma frecuente el diario "Daily Bugle" en su edición de la Costa Oeste. Este diario, en la cinta, es de circulación nacional que tiene sede en Nueva York, punto que está del otro lado de Estados Unidos que San Francisco, punto donde se lleva a cabo la trama de "Venom".

En el "Marvel Mystery Comics" de 1963 se hace mención a este diario como el primer trabajo que obtiene Peter Parker en "La gran manzana". Antes de esto, la última vez que se mencionó al periódico fue en la última película de "Spider-Man" de Tom Holland. En esa ocasión J. Jonah Jameson aparece como el presentador de noticias del medio para dar a conocer la verdadera identidad del superhéroe.

Estos dos elementos y la escena poscréditos han sido tomados por los fans como la confirmación de que habrá un encuentro entre el simbionte y el amigable vecino de Nueva York.

Cambios en Revencroft

Pese a que en la cinta se explica la relación entre Cassius y Frances como amigos de la infancia que se fueron enamorando con el paso del tiempo y que además se mencionó que era una mutante (concepto que no se ha incluido en el Universo CInematográfico de Marvel), lo que no se explicó a simple vista fueron los guiños al cómic sobre la asociación Revencroft.

En la trama se dejó de lado la participación del Dr. Kafka, quien originalmente estaba al mando de este centro, y se dejó que la doctora Camille Pazzo fuera la responsable de mantener cautiva a Shriek durante la cinta. Además de esto, se cambió el sitio donde estaba construido el edificio, ya que en el impreso este se encontraba en Nueva York, justo encima de un territorio maldecido por indígenas norteamericanos.

¿Los Vengadores fueron derrotados?

Pesadilla

En uno de los trailers de la cinta se puede ver al detective Mulligan cerrando un diario molesto. Algunos fans pausaron la escena para percatarse de que se podía leer dentro del periódico un titular que informaba que los Vengadores habían perdido ante Nightmare, uno de los villanos relacionados con Doctor Strange.

Otro de los antihéroes con los que Pesadilla tiene vínculos es con Morbius, personaje al que interpretará Jared Leto, y al cual el villano utiliza en los cómics para tomar el control de Strange para llegar al mundo real. A unas horas de que se estrenara el póster de "Venom: Let There Be Carnage", Leto publicó un mensaje diciendo "no puedo esperar a clavarle los dientes".

Esto ha disparado las teorías de que la aparición de este antagonista será la clave que una al Universo Cinematográfico de Marvel con el que ha creado Sony con base en los personajes de Spider-Man.