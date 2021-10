Tiktoker puso gotas de salsa Valentina en el microscopio; no va a creer lo que vio | VIDEO

En las últimas semanas se Profeco y los ciudadanos han buscado eliminar algunos productos dañinos para el ser humano, como fue el caso de las sopas instantáneas; en esta ocasión se puso a prueba a una de las salsas botaneras más consumidas y tradicionales de México a prueba bajo un microscopio, lo que se alcanzó a ver sorprendió al usuario que comenzó la investigación.

A través de TikTok, el usuario @micro_terra quiso demostrarle al mundo cómo se ve la salsa Valentina bajo el microscopio, ya que muchas veces se alcanzan a ver insectos o partículas que no deberían estar dentro de la salsa, pero el tiktoker terminó sorprendiéndose de lo que se encontró al mirar a través del lente del microscopio.

@micro_terra es una cuenta que a través de videos pone a prueba distintos alimentos, desde tacos de la calle como productos que la gente usa normalmente en el día a día, como fue el caso de esta salsa botanera que es de las más tradicionales en México, por lo que quería demostrarles a sus más de 500 mil seguidores si pueden seguir consumiendo este producto o es preferible no hacerlo.

¿Es recomendable?

El video comienza cuando el “científico” coloca un par de gotas de en un cristal para analizar las gotas de Valentina, pero cuando empezó a ver las partículas solo encontró las especias con las que está hecha. Lo que más sorpresa le causó fue la gran cantidad de cosas con las que está hecha, ya que parece como si estuviera sucia.

“Me sorprendió mucho la cantidad de cosas que tiene, pareciera que está súper sucia, llena de porquerías, pero bueno, no se está moviendo nada, no hay trozos de insectos, así que no hay nada que temer”, explicó en el video

Antes de terminar la grabación le dejó claro a sus seguidores que, a pesar de no ser algo muy saludable, está limpia, es decir “pueden seguir poniendo litros y litros de salsa Valentina a tus botanas o tomándola desde la botella”, cerró su narración.

Se tiene que recordar que en diversas ocasiones el usuario de TikTok ya encontró diversas cosas y objetos desagradables dentro de productos, por lo que termina advirtiendo que no es recomendable consumirlas, situación que no ocurrió con esta salsa botanera.

