Corbata de Samuel García REAVIVÓ uno de los escándalos MÁS famosos de Mariana Rodríguez: FOTO

Tras una serie de controversias durante las campañas electorales, Samuel García logró convertirse en gobernador de Nuevo León. Desde el pasado 4 de octubre, el político asume las responsabilidades que le corresponden como máxima autoridad de dicha entidad, lo que le ha valido posicionarse en el centro de los reflectores, situación que también experimenta la empresaria Mariana Rodríguez Cantú, su esposa.

Al tener una vida pública como creadora de contenido, Mariana Rodríguez se ha dedicado a exponer algunos de los momentos más significativos de su vida, desde sus logros hasta sus obstáculos. Es a través de Instagram donde la sampetrina ha compartido fotografías, videos e historias sobre gran parte de su cotidianidad. Sin embargo, esta misma red también la ha convertido en blanco de incontables críticas.

Mariana y Samuel se han convertido en dos importantes figuras dentro de la política mexicana. Foto: Instagram @samuelgarcias

Los obstáculos de Mariana Rodríguez

Fue en 2019 cuando Mariana Rodríguez se convirtió en tendencia a nivel nacional debido a sus polémicas declaraciones. A través de sus historias de Instagram, la influencer decidió agradecer a sus seguidores el acompañarla en todo momento, incluso en sus momentos más difíciles. Sin embargo, parece que sus palabras no fueron bien recibidas por parte de la comunidad internauta, misma que señaló la privilegiada vida de Rodríguez Cantú.

"Los que hace un año se acuerdan de cuando perdí mis chanclas, cuando se me cayó mi iPhone en la Marina, cuando se me cayó el San Benito que aquí tengo... No sé, todos los obstáculos que me han tocado vivir". Esa sola frase bastó para que sus palabras se convirtieran en inspiración para memes, pero también la base de los ataques constantes que se han realizado en su contra desde que incursionó en la vida política de su esposo.

Samuel García recuerda el escándalo

Dos años después del incidente que desató burlas y críticas, Samuel García decidió retomar el tema de la mejor manera. A través de sus historias de Instagram, Mariana Rodríguez compartió que su esposo, el gobernador de Nuevo León, portó una corbata con estampado de chanclas. Fue la misma influencer quien se burló de sus propias palabras e insinuó que habían vencido "tantos obstáculos en la vida", lo que fue bien recibido por parte de su audiencia.