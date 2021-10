Estudiante de la UNAM se vuelve viral por dibujar a usuarios del Metro sin que se den cuenta: VIDEO

Andrea Aguilar, una joven estudiante de la facultad de Arte y Diseño de la UNAM se ha vuelto viral en los últimos días por sorprender a usuario del Metro de la Ciudad de México con retratos hechos por ella sin que los involucrados se den cuenta.

La joven artista comenzó a dibujar a personas en el Metro hace algunos meses sin que ellos se den cuenta, cuando finaliza las obras se las entrega y observa su reacción. Todo el proceso es grabado por ella misma y publica los videos en sus redes sociales de TikTok, donde acumula más de 150 mil seguidores, e Instagram.

En una entrevista para la página Tío Tacu, la joven señaló que tenía que transportarse de su casa a la escuela en un trayecto de 2 a tres horas, por lo cual se ponía a dibujar en el Metro. Tras descubrir a un joven que hacía dibujos en Nueva York, decidió retomar la idea y crearlos con su propio estilo.

Aunque no ha podido entregar todas sus obras a las personas que pinta, porque algunas se bajan antes que ella o nota un aspecto de molestia, cuando sí los entrega, los usuarios se sorprenden y se alegran. Andrea indicó que le da mucha pena darle el dibujo a las personas, pero al ver su alegría se pone feliz.

Por otro lado, Andrea indicó que gracias a que sus videos se han vuelto virales en redes sociales, las personas la han contactado para hacer retratos u otras obras.

El último video que subió fue el retrato de una joven, el clip recibió más de 5 mil "Me gusta" en TikTok y decenas de comentarios, entre los que destacan "Me encantó la reacción de la chica y también tu dibujo", "Es arte puro", "Me encantan tus dibujos, me gustaría encontrarte en el Metro para que me dibujes" o "Amos tus videos, son los mejores".

CI