¡Inicio complicado! Conoce tu HORÓSCOPO para este sábado 9 de ENERO del 2021

Por fin llegó el segundo fin de semana del año 2021 y justo hoy todo el zodiaco siente una revolución de emociones que viene acompañada por la energía cósmica de los astros, es por eso que muchos signos sientan nostalgia o melancolía.

Descubre si perteneces a uno de los signos zodiacales que se ven favorecidos el día de hoy en sus relaciones amorosas, económicas o laborales. No todo es malo, pues ahora sí aplica el dicho de "El sol sale para todos".

Aries (21 marzo-20 abril)

Está bien si esta semana intentas desahogarte, porque llevas semanas acumulando presión, Aries. Quieres hacer las cosas tú solo, pues no quieres que nadie se meta en tu toma de decisiones. Es momento que dejes fluir todo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Hoy es el momento perfecto para trabajar la comunicación en tus relaciones, Tauro. Sabes que llevas tiempo debiéndole una explicación a alguien y lo has postergado tanto, que ahora te cuesta hablar de ello. ¡Aplícate, Tauro! Puedes obtener respuestas que no esperabas.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Si bien hay mucho que no se puede hacer ahora mismo, hay mucho que sí, Géminis. No te obsesiones con el NO y sácale partido al SÍ. Tu misión ahora es darle importancia a lo que la merece, pero sé paciente, no siempre sale todo bien a la primera. Hay cosas que requieren más tiempo.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Anhelas mucho la vida que la pandemia te arrebató por completo. No hay día en que no pienses dónde y con quién estarías si todo esto no hubiera pasado. Cuidado con esa nostalgia, porque es momento de aceptar el presente.

Leo (23 julio-22 agosto)

Llevas semanas notando que estás entrando a una peligrosa monotonía y ahora con la temporada de Sagitario, sientes que necesitas romper con todo y demostrarle al mundo lo que guardas en tu interior.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Muy posiblemente viviste un choque que significó llanto y lamentación, porque no paras de volver al pasado sin que te cause nostalgia. Te sentirás perdido en muchos momentos sin saber qué camino debes tomar, porque eres alguien muy metódico. ¡Calma ,Virgo! No todo está perdido.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Sigues entrando a la galería de tu teléfono y viendo todas esas fotos pre-pandemia y aunque intentas animar a todos a que sigan adelante sonrientes, tú echas mucho de menos esa época.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Hoy sólo quieres que personas con buena vibra entren a tu vida y te aporten buenas sensaciones. No tienes ni tiempo, ni ánimo para malvibrosos. La energía que sientes en tu interior es muy potente y por eso quieres rodearte de gente que te valore.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Sientes una energía extra por todo tu cuerpo y como la energía del eclipse empieza a cargarse mucho, sientes que necesitas gritar todos tus sentimientos, ¡CUIDADITO, Sagi! Recuerda que la impulsividad también puede resultar contraproducente.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Esta semana abriste los ojos y muy seguramente hoy recuperas gran parte de esa emoción que creías haber perdido por culpa de las malas noticias. Era casi imposible tener las cosas claras y tomar esa decisión.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Es momento de prestar atención a tus finanzas, Acuario, pues con las compras navideñas estás a punto de desembolsar en algo que no es prioridad, Acuario. Es momento de ahorrar en todo lo que puedas, para que puedas sacar el máximo beneficio a todo lo que haces.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Bien dice el dicho que “El que quiere azul celeste, que le cueste”, Piscis. Lo sabes y aún así sigues procrastinando. Mejor ponte a trabajar, pues no te librarás del esfuerzo si quieres ver frutos. Hoy es el momento para recibir eso que tanto mereces.

La frase del día:

“La amistad es ciertamente el más fino bálsamo para los golpes de un amor decepcionado”, Jane Austen, novalista.