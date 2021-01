“The Mandalorian” y “Arrow” entre las 10 series más pirateadas en el mundo

Disney Plus incluye en su catálogo series que se han convertido en las favoritas de los cinéfilos, aunque por ello encabezan la lista de las series más pirateadas del mundo.

Recientemente el portal TorrentFreak reveló que “The Mandalorian” le habría quitado el puesto a la exitosa serie “Game of Thrones”, como la favorita para la piratería en 2020; sin embargo, no son las únicas en esta lista.

Debido a que estas series requieren de una inversión para disfrutarlas en las plataformas de streaming, los fans han recurrido a otros métodos para poder ser parte de la euforia que cubre las redes sociales.

Series más pirateadas

Aunque con el tiempo las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime y Disney Plus ganan terrero en el gusto del público por su contenido, la piratería es un problema que continúa.

Y es que además de “The Mandalorian”, es la serie “The Boys” y “Westworl” las que están en la lista de las más pirateadas en 2020.

“Vikingos” de History Channel, “Star Trek: Picard”, “Ricky y Morty”, “The Walking Dead”, “The Outsider”, “Arrow” y “Flash”, también tienen un puesto en la lista de las series más pirateadas el año pasado.

Con información de EFE