Películas que no te puedes perder ya DISPONIBLES en Disney Plus

La plataforma de streaming más reciente en México y Latinoamérica, Disney Plus apenas nos está mostrando su catálogo y su extenso contenido a pesar de tener poco más de un año de funcionamiento en varios países.Ya sea que te nombres como fanático de la casa del ratón Mickey o que seas un ávido detractor, es innegable el hecho de que Disney Plus cuenta con muchas producciones para todos los gustos y edades. Y si ya no sabes cómo sacarle jugo a suscripción a continuación te enlistamos algunas películas que no te querrás perder.

Y es que desde que terminó la segunda temporada de The Mandalorian, hay gran cantidad de memes circulando en internet en donde los usuarios se preguntan qué hacer con los siguientes 11 meses que les quedan de su suscripción a Disney Plus, pues no quisieran pasar el tiempo consumiendo películas de princesas.

Sin embargo y afortunadamente, el contenido que maneja la plataforma puede gustar tanto chicos como a adultos, si bien no ha incluido dentro de su catálogo películas de clasificación C como lo son Logan, Deadpool, ni algunas temporadas de The Simpsons, hay otras producciones que harán valer la pena la compra de la suscripción con descuento anual.

A continuación te enlistamos algunos títulos imperdibles dentro de esta plataforma.

Jamaica Bajo Cero

Inspirada –mas no basada- en una historia real, que en 1988 un grupo de jamaiquinos logró participar en la edición de los Juegos Olímpicos de Invierno de aquél año mientras hacían historia, es una de las joyas guardadas en la plataforma que data de 1993.

Es una opción perfecta para quienes gustan de películas inspiradoras, en donde los sueños más locos se vuelven realidad, pues cuenta la historia de un grupo de atletas jamaiquinos cuyo más grande deseo es participar en los Juegos Olímpicos. Todo bien hasta ahí, hasta que el problema se presenta cuando quieren participar en los Juegos Olímpicos de INVIERNO, aunque nunca han visto la nieve. Juntos encontrarán la manera de competir con grandes países como Alemania o Inglaterra.

Diana in her own words

Después del estreno de la cuarta temporada de The Crown, la fallecida princesa Diana de Gales, volvió a estar en boca de todos y se convirtió en tendencia de redes sociales; por lo que resulta intrigante y entretenido para aquellos que vivieron y vieron el drama real esta producción que acerca a los televidentes a la vida de Lady Di. Y lo mejor es que nadie cuenta la historia por ella, es la misma Diana quien narra lo que vivió durante sus años relacionados con la realeza debido a que nos dejan escuchar la entrevista que se le hizo para la biografía que fue lanzada cuando aún vivía.

La propia Lady Di cuenta su historia. Foto: Especial

Todos los documentales con detrás de cámaras de la compañía

Con todo esto Disney nosabrió las puertas a los secretos tras bambalinas de sus grandes producciones, y no sólo de sus películas clásicas sino también de otras más recientes como The Mandalorian. Por lo que si eres fanático del cine, de la animación o si entre tus planes está convertiré en un reconocido cineasta y estás en búsqueda de inspiración no puedes dejar de ver Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian, Despertando a la Bella Durmiente, The Imagineering Story, La historia de Pixar, Un día en Disney y Por dentro de Pixar.

Free Solo

Sin duda, la sección de National Geographic, se cuece aparte, pues la división ahora perteneciente a Disney. nos brinda a un clic de distancia este documental, donde podemos ver como Alex Honnold se prepara para escalar El Capitán de 974 metros sin cuerdas ni equipo de protección. Además de la hazaña lograda por este intrépido hombre, Free Solo destaca por su fotografía y producción, lo anterior hizo que se llevara el Premio BAFTA a Mejor documental, el Oscar a Mejor documental largo, por mencionar algunos.

Contra lo imposible

Con destacables actuaciones por parte de Matt Damon y por supuesto del talentoso y camaleónico Christian Bale, la historia de cómo Ford logró vencer a Ferrari en Le Mans cuenta cóm juntos emprenden la carrera de sus vidas al construir al Shelby que derrotará a los italianos en el juego que ellos inventaron. Esta cinta también tuvo diversas nominaciones en varias entregas de premios, destacando la actuación de Bale y la producción sonora.

La cadete Kelly

Para quienes se entristecieron con la cancelación de Lizzie Maguire en su versión adulta, todavía pueden disfrutar de esta película protagonizada por Hilary Duff, en la que Kelly deja su colegio de Nueva York para irse a una academia militar. Mientras ella es un alma y espíritu libre, un tanto hippie, las exigencias militares le sientan un poco mal, hasta que descubre cómo combinar su verdadero ser con las nuevas experiencias que está enfrentando.

Hamilton

No sólo la pandemia, para muchos la economía, nos impide ver obras de Broadway. Sin embargo, esta obra, cuyos boletos podían ahondar en los 500 DLS, ahora está en línea. Es por ello que tener a tan solo un clic una de las historias teatrales más icónicas contemporáneas es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hamilton fue escrita, dirigida y actuada por Lin Manuel Miranda, una de las caras favoritas de Disney de los últimos tiempos, pues compuso la música de Moana: Un Mar de Aventuras , participó activamente en El Regreso de Mary Poppins y compondrá la música del live-action de La Sirenita . Seguro este acercamiento lo llevó a crear la película de la obra de Hamilton, la cual iba a ser estrenada en pantalla grande, pero la pandemia la orilló a llegar a Disney Plus, desde entonces ha causado mucha sensación y revuelo convirtiéndose en una de las grandes recomendaciones.