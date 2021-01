¡Inicio de MES Acuariano! Conoce tu HORÓSCOPO de este lunes 1 de febrero de 2021

Hoy es lunes, inicio de mes y ya estamos en los vientos de Acuario, un signo zodiacal, que está regido por el planeta Urano. Como todo nativo de Aire, necesita estimular constantemente el intelecto y sus habilidades sociales. Las personas de este signo poseen una fuerte y libre personalidad que los impulsa a revelarse contra toda actitud convencional y restrictiva.

Esta era estará marcada por la renovación hacia el futuro, lo moderno y lo poco convencional, por lo que bajo la influencia de este signo, todo el zodiaco podría experimentar ganas de hacer grandes cambios, mudanzas o limpieza emocional. Puedes leer tu signo y ver qué noticias te traen los astros el día de hoy.

Aries (21 marzo-20 abril)

hay una historia que vuelve desde lo más recóndito del pasado, Aries. Y lo que más te enoja es que no la quieres completamente en el pasado. Quieres que también sea parte de tu presente y futuro. Te arrepientes de que todo terminara por una tontería y ahora no hay nada qué hacer para repararlo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

A pesar de todo lo que está pasando en tu vida, no dejes de lado una actitud positiva, Tauro. Sabemos que es difícil, pero no es imposible. Recuerda que tu mal humor, no sólo te afecta a ti, sino a todos los que te rodean.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Sabes que te está costando enfrentarte a una situación que no es por voluntad propia y estás dejando que esta agote por completo tu paz mental y la poca tranquilidad que tenías, Géminis. ¡Cuídate mucho! Acuérdate que los impulsos a la larga salen caros.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Estás que comes ansias por lo que te depare en un par de semanas, de meses, e incluso de años. Tienes la mirada puesta en tu futuro y sobre todo, porque tu cuenta bancaria se está empezando a resentir y tienes que encontrar una solución lo antes posible.

Leo (23 julio-22 agosto)

Tanta sobredosis de energía y de responsabilidades puede llegar a estresarte, Leo. Hoy más que nunca, tendrás que aprender a gestionar todo lo que está pasando en tu vida antes de que sea demasiado tarde.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Te la has pasado dándole vueltas a las cosas, Virgo. A nada en concreto y a todo en general. Hoy es un buen día para que empieces a hacer algo para tu mente. . Cuanto más tiempo libre tienes, más tiempo tiene tu mente para seguir con lo suyo. Tienes que aprender a desconectarte de verdad. Prueba con Yoga o con algo artístico.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Hoy más que antes, tienes que ser firme y dejar de regalar oportunidades a todo el mundo, Libra. Si quieren seguir teniéndote a tu lado, que pongan de su parte. Igual deberías ponerte un poco serio con más de uno o darle un ultimátum,sobre todo, porque sientes que no puedes seguir así.



Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Hoy despiertan tus ganas de volver a ver a tus amigos y disfrutar como antes la amistad, Escorpio. Y no sólo con ellos, también con tu familia o más bien con TODA tu vida social. Lo malo es que seguimos en pandemia y hay que llevársela leve. Lo que puedes hacer es encontrar un escape y platicar con ellos, por teléfono o videollamada.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Ves todo más cuesta arriba de lo que pensabas. Aún así estás siendo capaz de recuperar tu actitud y superar ese bache. A pesar de todo, estás con una actitud súper positiva y eso es lo que cuenta. Lo bueno de ti, es que sabes adaptarte a cualquier contratiempo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Ya estás viendo la luz al final del túnel, pero no te confíes en lo más mínimo, Capri. Hasta que no estés seguro de que todo ha acabado, tienes que seguir al pie del cañón. Le pides a la vida una tregua, pero por ahora sólo queda la recta final.



Acuario (22 enero-21 febrero)

Hoy más que nunca te sientes libre. Como si te hubieras quitado miles de toneladas de presión y de estrés de encima. Sientes que tienes 7 días cargados de nuevas oportunidades para hacer lo que siempre has querido hacer.



Piscis (22 febrero-20 marzo)

Hoy aprenderás a perdonarte a ti mismo por todos los errores del pasado. Llevas mucho tiempo acumulando culpas y autocastigándote por haber hecho las cosas mal. Afortunadamente pasarás página y te darás cuenta de que no todo fue por tu culpa.

Frase del día:

“Mantén el amor en tu corazón. Una vida sin él es como un jardín son sol cuando las flores están muertas” (Oscar Wilde)