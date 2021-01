Ellen Pompeo, actriz de Grey's Anatomy, producirá una nueva serie para ABC

Ellen Pompeo, protagonista de Grey's Anatomy, producirá una nueva serie para ABC. Será una adaptación de Paradise, la trilogía de novelas de Elin Hilderbrand.

La nueva serie de Pompeo se llamará Winter In Paradise, el mismo nombre que recibió el primero de los tres libros de Hilderbrand. Los hermanos Andre y Maria Jacquemetton serán los encargados de adaptar los guiones.

La trilogía Paradise está conformada por los libros Winter in Paradise, What Happens in Paradise y Troubles in Paradise. El primer libro se publicó en 2018, y el más reciente debutó en octubre de 2020. Las novelas de Hilderbrand en total han vendido 10 millones de copias en conjunto.

La serie se centra en Irene Steele, una mujer que vive felizmente casada en una casa de Iowa City. Sin embargo, cuando su esposo muere misteriosamente, Irene se entera de que él ha estado viviendo una doble vida secreta con otra familia en la lejana isla caribeña de St. John.

Mientras la mujer desenreda una red de intrigas y engaños, y mientras ella y sus hijos se sienten atraídos por la vibrante cultura isleña, tienen que enfrentarse a la verdad sobre su familia y su futuro. Pompeo será la productora ejecutiva del show junto a Laura Holstein.

Por el momento se desconoce quien formará parte del elenco principal y quien dirigirá los episodios de la serie. Por otra parte, Ellen Pompeo continua grabando los nuevos episodios de la temporada 17 de Grey's Anatomy, que tambien se emiten por ABC.