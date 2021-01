¿Se acerca del final? Reloj del Juicio Final a 100 segundos del APOCALIPSIS por Covid-19

El Reloj del Juicio Final se coloca a 100 segundos para el apocalipsis que se marca a la medianoche debido a la pandemia por el Covid-19 así como los riesgos nucleares y el cambio climático.

Esto es una llamada de atención por el indebido manejo de esta la crisis sanitaria. Gobiernos, instituciones y público engañado no están capacitados para manejar este tipo de amenazas, señalaron los dirigentes de esta iniciativa.

El Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos, consultados por la Junta de Patrocinadores del Boletín, son los responsables de colocar la hora en el Reloj del Juicio.

En enero de 2020, el Reloj se colocó a 100 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado en toda la historia. El reloj fue fundado por Albert Einstein y científicos de Chicago en 1945; mismos que ayudaron al desarrollo de la bomba atómica.

Este reloj se ha convertido en un indicador de la vulnerabilidad de la humanidad ante las catástrofes provocadas por las armas nucleares y cambio climático.

La pandemia por el Covid-19 es una llamada de atención histórica, es un claro ejemplo de que los gobiernos y organizaciones internacionales no están preparados para manejar las amenazas, especificó Rachel Bronson, presidenta y directora ejecutiva del Bulletin of the Atomic Scientists.

Con información de Europa Press.

rcb