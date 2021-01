Grey's Anatomy: ¿Cuál ha sido la peor pareja de Meredith durante la serie?

Grey's Anatomy no es precisamente una serie de novela rosa. De hecho, no es un drama que se detenga cuando hay relaciones incómodas. Sin embargo, justo esto es lo que salta a la vista de los fanáticos, quienes se preguntan qué estaban pensando los personajes cuando se emparentaron.

Sin embargo, aunque la lista es larga, Meredith Gray (Ellen Pompeo) y George O'Malley (TR Knight) son los que han recibido más críticas a pesar de que sólo pasaron una noche juntos. Pero no hay fanático que olvide y de hecho, el encuentro fue tan malo, que dejó una impresión de vergüenza entre los seguidores, que todavía la recuerdan con pelos y señales.

Cuando las cosas comenzaban a apagarse, la reciente reaparición de George en el programa trajo consigo algunos de esos sentimientos. Desde el episodio uno de Grey's Anatomy, todos sabían que George estaba enamorado de Meredith.

Todos sabían también que ella solo lo veía como un amigo y a decir verdad, si la pareja no hubiera trabajado y vivido junta, probablemente no se habría relacionado con George, pues ella ya que no tiende a involucrarse con personas que no están directamente frente a ella.

Sin embargo y para su desgracia, George todavía eligió cortejar a Meredith e intentó expresar sus sentimientos varias veces. Si bien Meredith nunca reconoció directamente que él tenía sentimientos por ella, Grey evitó activamente escucharlo cuando claramente estaba tratando de expresar cómo se sentía.

Un salto al pasado

Pero para la segunda temporada de Grey's Anatomy, después de que Derek Shepherd (Patrick Dempsey) rompió con Meredith para poder trabajar en su matrimonio fracturado con su esposa, Meredith estaba en una posición vulnerable y decidió enfrentarse a su padre a quien no había visto desde que era niña.

De igual forma, Meredith (Ellen Pompeo) estaba luchando por mantenerse unida, cuando George se acercó a ella y durmieron untos. Sin duda, este fue uno de los momentos más dignos de vergüenza en Grey's Anatomy cuando Meredith estalló en lágrimas y George salió furioso.