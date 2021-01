Legisladores buscan que SELENA sea parte del CONGRESO y la historia de EU

Selena Quintanilla podría pasar a ser, de forma oficial, parte de la historia reconocida de Estados Unidos y ocupar un lugar especial en la biblioteca del Congreso.

Desde inicios de enero, un grupo de legisladores encabezados por el demócrata texano Joaquín Castro, registró la popular película "Selena", protagonizada por Jennifer Lopez y dirigida por Gregory Nava para ser incluida en el Registro Nacional de Preservación de Películas.

“Hollywood sigue siendo la institución que define la imagen en Estados Unidos”, dijo Castro según el New York Times”.

"Todos los que andamos por ahí con piel morena o un apellido hispano debemos enfrentarnos a los estereotipos y las narrativas que crean los medios de comunicación estadounidenses, e históricamente, algunos de los peores estereotipos han venido de Hollywood".- Joaquín Castro

El demócrata realizó una petición formal al Caucus Hispano del Congreso en la que explica que se puede leer que “la manera en que los latinos siguen siendo excluidos de la promesa plena de Estados Unidos, un problema que no se resolverá hasta que nuestras historias puedan ser contadas en su totalidad”.

La propuesta de Castro fue secundada por otros 37 miembros del congreso entre los que había representantes de Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Massachusetts, Nuevo México y Texas.

Además, también pidieron que se incluyeran en el registro más películas que “representen la experiencia de los latinos en EU y que celebren también los logros de los cineastas de origen latinoamericano”.

Por su parte, el profesor Frederick Luis Aldama, de la Universidad Estatal de Ohio dijo a The New York Post que esta película en especial “muestra la complejidad, la dignidad, la humanidad y la riqueza de un padre latino y su hija, mostrándonos realmente que no somos solo ‘hombres malos’, como los comentarios de Twitter le han estado diciendo al mundo en los últimos años”.

Otras películas latinas que entraron a la biblioteca del Congreso

Año con año se abre una convocatoria para proponer nuevos largometrajes que sean dignos de preservar, por reflejar la sociedad, la cultura y la historia no solo del país, sino de todos los que viven en él.

La última película latina en ser incluida fue “Buena Vista Social Club”, en 2020. El filme se estrenó en 2002 y lo dirigió Wim Wenders. En él se narra la historia de la agrupación cubana que se convirtió en un ícono de la músca.

Otras producciones que figuran en este registro son: “Sal de la Tierra”, “Yo Soy Joaquín”, “Las Mujeres de Verdad Tienen Curvas”, “El Norte”, “Fiebre Latina” y “Con Ganas de Triunfar”, las cuales siguen de cerca las experiencias de los inmigrantes o descendientes latinos en EU.