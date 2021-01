VIDEO VIRAL: ¿Ya lo olvidaste? Billie Eillish cantaba en ESPAÑOL antes de Rosalía

“Lo Vas a Olvidar”, la canción de Billie Eilish y Rosalía se convirtió rápidamente en un tema viral, y muchos se sorprendieron de escuchar a la popular estadounidense cantando en español. Pero en realidad esta no es la primera vez que lo hace.

En 2019, cuando presentó su primer álbum de estudio titulado “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Eilish compartió en sus historias de Instagram una serie de clips y algunas fotos para contar a sus fans de dónde nació su inspiración.

Entre los nombres de otros artistas que le ayudaron a crear su música se destacaba uno: el de la mexicana Carla Morrison.

Billie no solo aceptó que el tema “Eres Tú” de Morrison fue una parte importante en su proceso creativo, sino también reveló que estaba dentro de su lista de favoritos y le hizo un pequeño cover acústico.

En los videos se puede ver a la cantante de 19 años sentada con una guitarra y cantando el tema en español, vestida con una camiseta holgada en color negro. Los fanáticos de Eilish recuperaron las stories y aquí puedes ver el cover completo.

“Eres tú”

La canción original la lanzó Carla Morrison en octubre de 2012 y fue el tercer single de su disco “Déjenme Llorar”. Una de las razones por las que se volvió famosa en diversas ciudades fue que su video promueve los derechos de la comunidad LGTB, al retratar la historia de amor de dos hombres.

De hecho, la producción que estuvo a cargo de RARARA Films logró rebasar los 44 millones de reproducciones.

Cuando Billie Eilish compartió sus historias, una persona en Twitter mencionó a la mexicana, preguntándole qué se sentía saber que era la inspiración de una artista mundialmente reconocida. Su respuesta simplemente fue “Estoy muerta”.

La colaboración con Rosalía

Desde marzo de 2019, la española dio el primer indicio de que estaban trabajando juntas, con u post que colgó en Instagram donde escribió “no puedo esperar para acabar nuestra canción”.

De igual forma, en una entrevista con la BBC unas semanas antes, Billie aceptó que había estado interactuando con Rosalía e incluso aseguró que le ayudó a “alcanzar notas que no conocía”. Pero luego de esto, ninguna de las dos dio más información.

Finalmente, el 21 de enero de 2021, los fans de dos de las intérpretes más populares del momento pudieron conocer el resultado de su colaboración, que también formará parte del soundtrack de la nueva temporada de “Euphoria”.