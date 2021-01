Netflix: Llegará al catálogo "Call me by your name", película romántica; conoce la fecha

Tras la pandemia por Covid-19, diversas plataformas de streaming han generado más contenido para los usuarios, quienes buscan entretenimiento constantemente para pasar el tiempo de confinamiento social.

Tal es el caso de la gigante de streaming, la cual brinda cada mes nuevo contenido, tanto películas como series para chicos y grandes; ahora la app presenta una nueva cinta de Hollywood que se ha convertido en una de las favoritas de muchos.

Así es como Netflix ha revelado que llegará a su catálogo la cinta “Call me by your name”, cinta dirigida por Luca Guadagnino, la cual tuvo estreno en 2017.

Un amor de verano

La cinta nominada para los premios Oscar, cuenta la historia de amor de verano entre Elio y Oliver situada en la década de 1980; luego de diversas convivencias y profundas conversaciones sobre el arte y la vida, sus vidas quedan unidas para siempre.

“Call me by your name” es una producción basada en la novela con el mismo nombre del escritor André Aciman, y protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer; es un largometraje lleno de emociones, colores y romance juvenil.

Netflix reveló que la cinta LGBT+ estará disponible en su amplio catálogo el próximo 1 de febrero, ¡no te la pierdas!