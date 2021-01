¡Buenas noticias! Te depara tu HORÓSCOPO para este sábado 23 de enero 2021

No te vayas sin saber qué te depara tu futuro, y asegúrate de leer tu destino para que tengas a la mano la respuesta de lo que debes hacer y así tener fortuna asegurada. Llegó la última semana de este 2020 y seguramente querrás evitar todo tipo de mala suerte, pero para saber qué le depara a tu signo zodiacal, tienes que leer tu horóscopo, y sólo El Heraldo de México tiene esas predicciones el segundo día de la semana.

Aries (21 marzo-20 abril)

Esta semana tendrás que buscar una BUENA motivación, Aries, porque por desgracia los fantasmas del pasado están buscando volver de una forma u otra, porque lo que aparentemente cerraste definitivamente, no está del todo olvidado de verdad. Tienes claro que no quieres que nadie más te utilice, Aries. A pesar de todo lo que estás pasando la verdad es que no quieres que el pasado se repita. Por ahora sólo quieres a personas que sumen algo a tu vida.

Tauro (21 abril-21 mayo)

¿No te has acostumbrado a los cambios, Tauro? Pues veles tomando cariño, porque vienen más. En el fondo sabías que necesitabas un móvil para darle ése pequeño giro a tu vida, que tanto necesitas. Tienes claro que no quieres que nadie más te utilice, Aries. A pesar de todo lo que estás pasando la verdad es que no quieres que el pasado se repita. Por ahora sólo quieres a personas que sumen algo a tu vida.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Estás muy enojado con algunas personas, porque sabes que no están siendo justas contigo y en realidad te duele un poco, pero sabes que nada podrá hacer que te caigas en este momento, porque tienes amigos que te quieren de verdad y en el fondo te hacen olvidar esas decepciones. Esta vez sientes que las cosas se están complicando para ti. Parece que todo va en tu contra tus planes se tuerce y todos los días escuchas algo que no quisieras escuchar. Sin sin embargo gran parte de tu pesadumbre sólo está ocurriendo en tu cabeza tienes que aprender a ver el mundo real como es y no como crees que es.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Tienes unas ganas enormes de estar con algunos amigos para desahogarte y compartirles tus miedos y dudas de lo que sabes está por venir y es casi imposible de esquivar. De hecho, tampoco quieres hacerte de la vista gorda, pero eso no quiere decir que no te asuste. Ahorita te encuentras lleno de preocupaciones porque al final las cosas no resultaron como esperabas y tienes que luchar más de lo que creías, Cáncer. Te prometieron muchas cosas y al final no te han dado casi nada. Te sientes cansado y mucho. Es buen momento para un break.

Leo (23 julio-22 agosto)

¡Hoy andas con todo, Leo! pero ni eso te quita la ambición. Quieres más felicidad, más éxitos y más optimismo en tu vida. Sabes que justo ahora nada puede hacerte caer de tu pedestal y sabes que a ti te rige la ley de la atracción, así que por favor, no atraigas cosas malas. Te estás dando cuenta de que las cosas no siempre saldrán como tú piensas, Leo, pero eso no quiere decir que todo vaya a salir mal. ¡Ánimo! Tú eres capaz de dar una vuelta de tuerca inesperada.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Sigues como muy introspectivo, Virgo, como si el mundo te hubiera dado mucha flojera y debes de tener cuidado con ello, porque podrías provocarte demasiada soledad y eso no es tan bueno para ti, aunque creas que puedes con todo. Quieres aprovechar cada momento para hacer cosas que normalmente no hacías, pero ahora echas mucho de menos esa libertad que tenías y que la pandemia te ha robado. Tratas de seguir con tu vida normal pero se te está complicando mucho ¡y mira que eres bastante hogareño! Ten PACIENCIA, Virgo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Sientes que andas de “mírame y no me toques, Libra. Todo te estremece. Un comentario bonito, de apoyo o simplemente las gracias por algo que hiciste por alguien. Estos son los últimos días de tu temporada, antes de entrar en Escorpión, así que aprovéchalos. Están pasando muchas cosas a tu alrededor y eso hace que estés con los nervios de punta. Te convences de que hay que pensar positivo y realmente eso es lo que te está sacando a flote. Por ahora sientes que necesitas unas vacaciones del mundo real.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Quizá no te encuentras del todo bien, Escorpio, pues aun cuando muchas áreas de tu vida funcionan, cuando algo falla simplemente no estás al 100. Tendrás que motivarte mucho hoy, pero la verdad es que sí por ti fuera desaparecerías del mundo por un tiempo escaparías de los que te odian y de los que te quieren. Tienes muchas cosas en mente, muchos proyectos a punto de salir y a pesar de todo esto te sientes muy nervioso, porque te está costando mucho gestionar la energía que te está dando el sol.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Hoy tendrás muchísimas ganas de hacer planes (dentro de lo que cabe), porque tienes ganas de sentir la vida y de aprovechar (lo que se pueda). Hasta hace poco te sentías con poca energía, pero justo ahora parece que te inyectaron un shot de adrenalina. Tienes que dar lo mejor de ti y demostrarle al mundo que te mereces encontrar eso que llevas tanto tiempo buscando. Lo mejor es sacar la garra, para que todos vean que estás a la altura y que si cumples con tus promesas.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Justo ahora tienes la imperiosa necesidad de estar solo no es que odies al mundo, Capricornio, pero quieres estar con los tuyos ahora ya sea tu familia tus hijos tu perro o lo que ames con todo el corazón además algunas cosas importantes vendrán sobre todo en el trabajo o la forma en la que estás buscando replantearte de tu vida. Tienes una preocupación muy grande que te está robando las pocas horas de sueño que tenías, Capri. Lo peor es que te sientes impotente por no poder hacer nada. No porque quieras, sino porque es físicamente imposible, pero hoy recibirás buenas noticias con respecto a ese problema y todo quedará en un susto.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Todavía no terminas de encontrarte, Acuario, pero estás sufriendo una crisis existencial de la cual te está costando mucho recuperarte para volver al entusiasmo de siempre. Recuerda que hay momentos en los que uno tiene que ser sólido cual roca, si no quieres herirte de gratis. Te encuentras muy ilusionado por todo lo que ha pasado en tu vida y que a pesar de los momentos difíciles, estás tratando de encontrar un lugar en el mundo. Vas por buen camino y lo sabes.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Tienes un alma tan noble, que serías capaz de perdonarlo todo, empezar de cero para olvidarlo todo, pero no irás a corretear a las personas para convencerlas de que hicieron las cosas mal y que te pidan perdón. Sabes que no hiciste bien las cosas y por eso los resultados no salieron como tendrían que haber salido. Ahora te estás dando cuenta de que lo mejor es intentar hacer las paces con esa persona y pedirle perdón.

La frase

"El entusiasmo por la vida es el secreto de toda belleza. No existe belleza sin entusiasmo", Christian Dior.