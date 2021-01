Karl Lagerfeld: Las espaldas del Káiser

Lagerfeld ha pasado a la historia como uno de los diseñadores más influyentes en la industria. Su paso por las firmas de alta costura como Fendi, Balmain, Patou, Chloè y Chanel generó una repentina evolución en cada una de ellas. Aunque es muy escaso lo que se sabe de su vida privada.

Con la excepción de algunos escándalos mediáticos, poco sabemos de la intimidad del diseñador. A raíz de su muerte, el 19 de febrero de 2019, se preparan varios proyectos editoriales que abarcan la influencia en el diseño o el legado de Lagerfeld, pero uno de los libros que más ha llamado la atención y ha sido de los primeros en publicarse es Ça va, cher Karl? (¿Qué tal, querido Karl?), escrito por su guardaespaldas personal Sébastien Jondeau.

RÉGIMEN

Cuentan los rumores que uno de sus enemigos fue Yves Saint Laurent

DIETA

Tras perder tanto peso, el diseñador escribió The Karl Lagerfeld Diet.

OCULTO

Era reconocido por sus gafas de sol, las cuales llevaba puestas día y noche.

La afamada casa editorial que ha ganado el contrato con el autor es Flammarion, responsable de publicar Dior: Moments of Joy, de Muriel Teodori, y Brigitte Bardot: My Life in Fashion, de Henry-Jean Servat, tiene planeado su lanzamiento para finales de enero. Contará con aproximadamente 220 páginas, en su edición en francés, que promete acercarnos al día a día del diseñador. Jondeau fue fiel a Lagerfeld a lo largo de su vida; además de cuidar de su seguridad, se volvió su asistente y amigo, incluso desfiló sus piezas y se convirtió en la imagen de una campaña publicitaria, por lo que conoció sus altibajos más de cerca. Se conocieron cuando Sébastien tenía apenas 15 años y fue encargado de entregar piezas de mueblería del siglo XVIII, negocio al que se dedicaba su familia, a la residencia del diseñador, quien era coleccionista.

Asesorado por Virginie Mouzat, crítica de moda en Le Figaro y colaboradora de Vanity Fair Francia, el autor ha reunido sus memorias más personales de 30 años de amistad. En su cuenta de Instagram, Sébastien (@bentoub) ha publicado algunos adelantos de Ça va, cher Karl?, un viaje a Nueva York en donde cargó más de 25 maletas empacadas con libros y ropa de Lagerfeld, un recorrido por la villa del diseñador en Biarritz, o la primera vez que conoció Los Ángeles junto al Káiser.

El libro promete desentrañar la íntima y misteriosa vida de Karl Lagerfeld, desde los ojos de quien sería uno de sus colaboradores más cercanos.

POR BEGOÑA COSÍO

FOTOS: ESPECIAL