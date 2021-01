¡Esto dicen los astros sobre el amor! Conoce tu HORÓSCOPO para este 21 de enero del 2021

Algunos signos del zodiaco podrían tener algunos problemas en el amor o el trabajo, pero la solución llegará a ellos con paciencia y esfuerzo para salir adelante. Mientras que otros tendrán un avance en su economía y con esa persona que podría ser su media naranja.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

Es el mejor momento para comenzar esos propósitos que has estado dejando de lado. Hacer cosas nuevas te ayudará a sentirte mejor y te permitirá sonreír más cada día. Es posible que te sientas culpable por una acción que trajo consecuencias negativas para otras personas, si deseas pedir perdón, hazlo. Dale espacio a tu pareja, se siente un poco controlada.

Tauro (21 abril-21 de mayo)

Estás dejando de lado la importancia del trabajo en equipo, aunque trabajas mejor en solitario no dejes de hacer cosas en conjunto. Es posible que seas evaluado, si eres estudiante por tus maestros en la escuela y si trabajas, tal vez con una prueba para tu desempeño. En el amor, no estás pasando mucho tiempo junto a tu pareja.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Algunas situaciones en tu vida no dejan que desarrolles favorablemente otras relacionadas con tu trabajo o tu salud. Deja ir todo aquello que te mantenga estancado, por muy doloroso que esto sea. Debes tener cuidado, pues en los últimos días podrías ser víctima de fraudes, no confíes cuando se trata de movimientos monetarios.

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Un problema está rondando tu cabeza en estos momentos y esto está ocasionando que no te puedas concentrar y también inseguridades. Este día un gran reto llegará a ti. Un amigo podría buscarte por un problema, primero debes solucionar aquellos que no permiten seguir adelante. Para quienes estudian, debes concentrarte más en lo que haces, sobre todo si se acercan exámenes.

Leo (23 de julio-22 de agosto

Sientes que dejas atrás tus metas y te estancas en lo profesional, recuerda que no debes compararte con otras personas. Cada uno tiene un avance personal y el éxito laboral está más cerca de lo que te imaginas. Recibirás noticias de una persona que no ves desde hace tiempo, si son malas no dudes en llamarle.

Virgo (23 de agosto-23 de septiembre)

Algunas situaciones que has dejado de lado buscando una solución llegan a ti nuevamente, no te estreses pues se solucionarán en poco tiempo. No le cuentes tus problemas a desconocidos, es mejor reservarlos para las personas que te conocen, así evitarás malos consejos. Con la pareja, tratas de que las cosas mejoren y todo va bien como está, disfrútalo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Es importante vivir en el presente y apreciar lo que está resultando bien en este momento, no te equivoques en pensar que nunca más debes recordar las cosas que viviste, sino que cuando te des cuenta que estás repitiendo una acción que te trajo problemas antes, tomes aire y desistas. Hay una persona que te demostrará lo interesado que está en ti y en comenzar una relación contigo.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Para las personas bajo el signo de Escorpión es un buen momento para poner en marcha ese viaje que tanto se ha planeado. Si se tiene la oportunidad, no escatimes en gastos y disfrútalo, podrías conocer gente nueva. Para quienes tienen pareja o familia, este es un buen momento para tomarse algunos días y disfrutarlo junto a ellos.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Para Sagitario las cosas no pintan del todo bien en el amor, pues la relación podría atravesar un momento frío y para conservar a la pareja es momento de hacer algo juntos. Para quienes están solteros, no dejen de disfrutar la compañía de una persona, pues se encuentran en su mejor momento. Tal vez te sientas desmotivado cuando de tu trabajo se trata, no dejes de pensar en tus metas a futuro, pues será con esfuerzo como llegues a ellas.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Gastos de imprevisto llegarán este día para los Capricornio, no te preocupes pues tienes cómo hacerles frente. Sin embargo, deudas del pasado podrían volver para darte dolores de cabeza. Una herencia o dinero extra llegará a ti pronto, pero ocasionará problemas en tu hogar y con tu familia, es mejor ahorrar. Alguien que está interesado en ti llegará a tu vida para realizar una propuesta, no dudes en aceptar.

Acuario (22 enero-21 febrero)

No te has sentido inspirado en tu trabajo y eso se refleja en el esfuerzo que pones a cada cosa, considera que eres creativo y talentoso para poder sacar a delante lo que se avecina. Una gran sorpresa te espera este día, sólo debes tener paciencia. Además, una oportunidad de viajar al extranjero se presentará próximamente, pero debes de esforzarte para conseguirlo.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Cuida tus finanzas, pues una baja de ganancias podría hacerte sentir decaído este día, además, se avecinan problemas en el trabajo, esfuérzate un poco más y todo se solucionará. Un amor que crees no correspondido estará más cerca de ti este día, trata de abrir tu corazón y decir lo que sientes a esa persona.

Frase del día:

“Yo no hablo de venganzas ni perdones; el olvido es la única venganza y el único perdón” Jorge Luis Borges