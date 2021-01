¿No te pela tu CRUSH? Conoce a Regé-Jean Page, el galán de Netflix

Los Bridgerton llegó a Netflix y sin duda tiene una "Trama muuy buena". Se llama Regé-Jean Page, quien llegó como un excelente regalo de Navidad, como el nuevo galán de Netflix el día del estreno de la serie, o sea el 25 de diciembre. Y la verdad causó tanta sorpresa, que todos ya están hablando de él.

Pero, ¿Quién es?, ¿Dónde vive?, y sobre todo.¿Es soltero? Esa y todas las dudas te las contestaremos en este momento, porque francamente, también nos deleitó la pupila un buen rato, pues tiene un porte, del que muchos carecen, la verdad.

¿Quién es René-Jean Page?

En la serie interpreta el papel del duque Simon Basset, y desde 2004 se ha dedicado con persistencia a su carrera de actor. Nació en Londres y por eso tiene el irresistible acento. Su madre era enfermera, originaria de Zimbabue, donde el joven pasó su infancia y su padre era un predicador inglés.

Debutó en el teatro con su aparición de obras como The History Boys y The Merchant of Venice al lado del Jonathan Pryce. Después apareció en el final de temporada de la serie dramática Waterloo Road de la BBC en 2015.

Su mayor reconocimiento lo obtuvo al llegar a una miniserie de History Channel, llamada Roots.

Poco se dice sobre su pasado en una banda punk junto con su hermano. En esos tiempos de antaño solía pintar su cabello de diferentes tonos todo el tiempo.

Único y diferente

Confesó para una entrevista con The Guardian, que su mestizaje lo ha llevado a construir su propia identidad en el ámbito de la actuación. Además, aclaró que su vida ha dado bastantes giros.

"En Zimbabue no eres el centro del universo, así que ves todos estos lugares importantes como Londres o Nueva York, tomando sus decisiones. Te dejas llevar por eso y se convierte en olas de mar. Es una visión en mi vida y trabajo que he conservado hasta hoy en día" concluyó el actor.

Los usuarios de Netflix dan por seguro que es inevitable enamorarse de Page y Phoebe Dynevor, como Daphne Bridgerton, una de las protagonistas donde sin duda protagonizará si no un romance, por lo menos un flirteo.

Y por si fuera poco, eso no es todo. El actor de 30 años hará el papel de Chico en Sylvie’s Love, el drama estadounidense estrenado en el Festival de Cine de Sundance en enero 2020 y que llegará ya a Amazon Prime.

Por cierto, aparentemente es soltero.