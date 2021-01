¡Se arma de valor con su celular! Mujer evita asalto tras hacer un Facebook Live: VIDEO

Una mujer que viajaba en el transporte público de Colombia se aguantó el miedo a ser agredida con un arma punzocortante y decidió encarar a unos presuntos asaltantes que además la acosaban.

Armándose de valor, realizó una transmisión en vivo a través de Facebook Live para denunciar la situación y amenazas que recibió de parte de los supuestos delincuentes.

De acuerdo con las declaraciones de la mujer, la amenazaron con apuñalarla y los retó a que lo hicieran en el momento en que se encontraba grabando.

“Igual van a quedar en vivo y todo mundo los va a mirar porque me quieren meter una puñalada y todo mundo los va a mirar”, declaró la presunta víctima ante la cámara de su celular.

Asimismo, pidió a sus contactos que llamaran a la policía para que la apoyaran en la complicada situación en la que se encontraba:

“Sí, llamen a los policías. Me están diciendo que me van a meter puñaladas. Está en vivo, ya les vieron la cara y me dijeron que me van a meter puñaladas. Me dijeron que, porque era bonita, tenía que mirarlos”.

A pesar del momento de tensión, los hombres decidieron bajarse de la unidad del transporte público, mientras ella seguía denunciando los hechos.

Como era de esperarse, el video se viralizó de inmediato en las redes sociales, donde aplaudieron el valor de la mujer y condenaron a los presuntos delincuentes.