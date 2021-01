MasterChef México: Salime, la última expulsada, revela que tiene Covid-19 ¿estará en riesgo el programa? | VIDEO

Salime, la última expulsada del programa MasterChef México, reveló que dio positivo al Covid-19 tras salir expulsada del reality de gastronomía más famoso.

Recostada en lo que parece ser un sillón y tapada con una cobija, la joven de 20 años transmitió un video donde explicó que se ausentará un rato de sus redes sociales debido a que se siente mal por los estragos de la enfermedad que brotó en Wuhan, China.

"La verdad, no me siento bien. Ahorita les subo la prueba para que vean que sí es cierto, pero muchísimas gracias a todos de verdad. No tengo palabras. La experiencia de MasterChef es algo que yo nunca me imaginaba", comentó la chica originaria de Campeche.

Hasta el momento, la producción del programa no ha mencionado nada sobre la revelación de Salime.

Por otro lado, Salime aconsejó a todos los interesados en vivir la experiencia que ella se animen y manden sus videos. Asimismo, aseguró que para entrar al programa no hay "palancas" sólo por el talento que hay en cada aspirante.

Comentó que al ser muchas las personas que la siguen y le han mandado sus muestras de apoyo, les irá respondiendo poco a poco.

¿Qué dijo sobre su salida de MasterChef?

Sobre su salida de MasterChef, Salime explicó que ella cree que todo pasa por algo y que este era su momento de salir. Pr otro lado dijo que no estaba concentrada en el premio del primer lugar, sino por la experiencia de estar en el programa y aprendizaje que deja, algo que obtuvo y la tiene muy feliz.

