¡Los ASTROS tienen un mensaje para ti! Conoce tu HORÓSCOPO de este lunes 18 de enero de 2021

Nos guste o no, hoy es lunes. Y nos toca empezar desde cero la semana. Es el 19 de enero cuando el sol entra en Acuario, pero por ahora, todos los signos se están preparando para ver partir al sol de Capricornio, un signo de Tierra. Los nativos de la Tierra tienen mucha determinación y carácter, mientras que los de Aire, son más emocionales.

Este 2021, nos espera un Acuario nostálgico y emocional, pero no sólo será él, también los otros signos se verán afectados de diferentes maneras por el prolongado confinamiento y la manera de llevar la emergencia sanitaria que tiene encerrado al mundo. Por eso, el día de hoy, con el Sol todavía en Capricornio, reinará la firmeza y las ganas de empezar los planes de una vez por todas.

Aries (21 marzo-20 abril)



Tienes muchas ganas de conocer nuevos sitios, nuevas personas, nuevas aficiones. Pero así como están las cosas, mejor no salir ni de casa, Aries. Sobre todo por lo que pueda pasar. Prueba con hacer planes diferentes esta semana y verás que cambiando un poco tu rutina, te sientes mejor.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Has pasado mucho tiempo cuidando a los demás, Tauro. Ahora es bueno que dediques tu tiempo a no preocuparte tanto por ellos, sino por ti. Hoy procura hacer cosas que te gustan y no te sientas culpable por ello.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

No pierdas la esperanza, Géminis. Quizás últimamente las cosas no salgan como esperabas, pues el 2021 no está yendo por el camino que tú tanto le habías pedido, pero no pasa nada. Todavía tienes mucho tiempo por delante para hacer lo que quieres.



Cáncer (22 junio-22 julio)

Hoy empezarás a sentir liberación de tus sentimientos y tus emociones. Sabes que te aportan muchas cosas buenas cuando son favorables, pero muchas veces te desestabilizan si son negativas. Hoy más que nunca te sientes fiel a ti mismo sin importar lo que te digan.

Leo (23 julio-22 agosto)

Es hora de saltarse el guion y las normas establecidas, Leo. Puede que estos cambios que vas a hacer en tu vida no le gusten a nadie, pero ¿qué le vamos a hacer? No siempre podrás darle gusto a todo el mundo. Mientras tú te sientas bien, HAZLO.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Estás en un punto en el que las cosas te aburren demasiado rápido y es como que todo a tu alrededor se ha vuelto muy monótono. Quieres crecer y avanzar, pero sientes que el mundo no te lo permite. Y muchas veces te frustras, porque quieres hacer mil cosas y no puedes hacer ni la mitad. Busca hobbies que verdaderamente te desconecten del mundo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)



Poco a poco vas haciendo el hueco por el que tanto tiempo has estado luchando, Libra. Por fin tu mente te deja descansar y no te presiona para hacer cosas que no estás preparado a hacer. Hoy te sentirás tan libre, que esto podría jugarte un poco en contra.



Escorpio (23 octubre-21 noviembre)



Luego de semanas de dudas, de deshacer cambios, de cambiar de opinión, parece que has llegado a un punto en el que lo empiezas a ver todo mucho más claro, Escorpio. Estás aprendiendo que no pasa nada por equivocarse y rectificar, de hecho, es una de las mejores cosas que puedes hacer.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Hoy es el momento de buscar alternativas, Sagitario. Tienes que buscar la manera de acercarte a eso que no sale de tu cabeza. Puede ser una persona o un plan a futuro, pero sea lo que sea, hoy tienes más ganas que nunca para luchar y conseguirlo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Llevas muchos días con demasiada presión acumulada y ahora necesitas pensar solo en ti. Es ideal que pidas ayuda si todo te confunde o si ves que no vas a poder controlar tu mente, Capri. Has aprendido muchísimo este mes, pero ahora te toca procesar todo lo que has vivido.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Ya te coronas como el rey de la temporada.La suerte te acompaña a partir de ahora así que aprovecha para hacer todo lo que quieras hacer. Este año no le quites importancia a tu cumpleaños, Acuario. Para ti siempre es una fecha especial, lo celebres más o lo celebres menos. Es cierto que este año no están tan motivado como de costumbre, pero tienes que encontrar esa motivación como sea.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Las relaciones volverán a tener un gran protagonismo en tu vida, Piscis. Empezarás a replantearte una oportunidad nueva en tu vida. Vas a empezar a replantearte darle una segunda oportunidad a una persona que caló muy profundo en tu corazón.

Frase del día:



“Sólo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado” (J.R.R.Tolkien)