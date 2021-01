¡Nuevos retos! Conoce tu HORÓSCOPO para este sábado 16 de enero del 2021

Nuevos retos llegarán a la vida de algunos signos del zodiaco, es momento de dejar de lado las desconfianzas y sacar lo mejor de sí para salir bien librados ante un nuevo año. En el amor no ha todos los signos les sonríe este 2021.

Aventuras y grandes oportunidades de trabajo llegarán para los signos del zodiaco que son perseverantes y toman desde este momento las riendas de su vida.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

Es posible que este día te sientas con menos ánimo de lo normal, lo que podría tener consecuencias en tu trabajo. No olvides que esforzarte te llevará a ocupar el lugar que tanto sueñas en lo profesional. Tal vez es momento de retomar tu hobby olvidado para poder distraerte. Para Aries la situación en pareja no ha sido la mejor y atraviesan por momentos difíciles. Es probable que alguno de los dos no desea soltar la relación por temor a estar solos, sostengan una conversación sincera. En el trabajo y las finanzas todo irá bien. No dudes en acudir al médico por la molestia que tienes en alguna parte de tu cuerpo.

Tauro (21 abril-21 de mayo)

Tus deudas podrían comenzar a causarte problemas, no dejes que se acumulen y mejor soluciona el aspecto financiero. En amor, experimentas con nuevas formas de tener citas, no olvides que al tener cara a cara a las personas podría no ser lo que esperas. Alguien cercano a ti atraviesa por un mal momento, no dudes en ayudarlo. Las personas bajo el signo de Tauro atraviesan por momentos complicados y es importante que abran bien los ojos para saber hacia dónde se dirigen. Si estás pensando en cambiarte de trabajo tal vez no sea el momento ideal, gana más experiencia en donde te encuentras.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Una persona ha insistido en invitarte a salir, tal vez debas aceptar pues se trata de una sorpresa agradable y alegrará tu día. Aunque es importante dejar claro sino buscas algo serio por el momento. No esperes que las personas hagan las cosas por ti, debes ganarte todo con esfuerzo y dedicación. Las penosas de Géminis se han alejado de su familia y es momento de limar asperezas y volver a estar juntos, nunca es tarde para pedir disculpas.

Foto: Especial

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Algunas personas a tu alrededor han puesto a prueba tu paciencia sin éxito, sobre todo en el área de trabajo, no olvides escuchar propuestas y tener empatía con quienes están cerca de ti. En el amor, la persona que está a tu lado espera más compromiso de ti tal vez es momento de considerar abrir más tu corazón. Has dudado de tu capacidad, no dejes que los momentos difíciles te hagan dudar de ti mismo. En la pareja, hay algo que te molesta y es momento de hablarlo para continuar.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Estás olvidando cómo sonreír y disfrutar de la vida, no dejes que eso suceda. En el trabajo se acercan buenas noticias, no dejes que los malos comentarios te hagan desconfiar de tu capacidad. En el amor, para quienes están solteros podrían conocer a alguien este día, será de una forma inesperada por lo que hay que abrir bien los ojos.

Virgo (23 de agosto-23 de septiembre)

Para Virgo las cosas en el amor se podrían poner difíciles, pero si lo que se busca es algo a largo plazo entonces es importante esforzarse más y no ser dominante con su pareja, darle un momento de libertad y su espacio es indispensable. Por otro lado, personas cercanas a ti podrían pedir tu consejo en estos días, tu sabiduría podría ayudarlos.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Éxito para las personas bajo el signo de Libra, pues este es un buen día para los negocios y cerrar contratos. No sigas postergando tus planes profesionales, no hay obstáculo que pueda tenerlos en este momento. En el amor, será un buen día para una velada romántica. Nuevos retos tocarán a tu puerta este año, no dejes que se pasen pues es el momento ideal para hacer frente y salir triunfante. A traviesas por una racha de buena suerte y estabilidad en lo personal. En lo laboral, una oportunidad de crecimiento ascenso está por llegar.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

En el amor este será un buen día para organizar algo romántico para tu pareja, pues se ha sentido olvidada en los últimos días. Si estás tratando de conquistar a alguien y no ves resultado, entonces es probable que no sienta lo mismo, tal vez sea momento de hablar. Una persona podría pedir tu ayuda con algo relacionado a su pareja, brinda tu opinión, pero trata de no involucrarte. Compra una planta, con ello podrás despejar tu mente y distraerte de los pensamientos negativos.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Debes cuidar más tu salud, el estrés y dormir poco comienzan a provocar estragos en tu cuerpo. Si es necesario tomar un descanso no dudes en hacerlo. Este día te enfrentarás a una dura jornada laboral, pero nada que te detenga de tus objetivos. Proyectos profesionales diferentes podrían estar distanciándote de tu pareja, no duden en comunicarse. Sagitario, te has exigido mucho y es momento de dejar ir, soltar todo aquello que te mantiene atado y dar rienda suelta a lo que te hace feliz. En pareja, solo, con amigos o familia, es momento de vivir nuevas aventuras. Para quienes buscan el amor, es importante no ser tan exigentes y conocer mejor a las personas que tratan de entrar a tu corazón.

Foto: Especial

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

En el trabajo el éxito está asegurado, recibirás el consejo de una persona con la que no te llevas muy bien, pero debes tomar su consejo y separar la amistad de lo profesional. No es malo mirar al pasado, te sientes motivado a seguir adelante aunque dudas de las decisiones que has tomado. No es malo recordar y volver a los momentos donde todo inicio. Un amor del pasado volverá a tocar tu puerta, no dejes que entre alguien que no muestra interés en ti. Conocerás a una persona nueva, todo lo aprendido de tus relaciones pasadas te ayudará a tener un buen amor.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Tu familia necesitará de tu ayuda en estos días, se podría tratar de una persona mayor que no tiene la posibilidad de salir adelante. Además, un miembro de tu familia se sentirá relegado y está en ti que no se sienta de esta manera. Dale una oportunidad al amor, hay alguien interesado en ti. El trabajo, la escuela y las ocupaciones te hicieron perder de vista lo que realmente importa y el estrés afecta tu salud. No todo es trabajo y es importante que busques un espacio para divertirte y hacer algo que te ayude a olvidar las presiones del día a día.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

No creas que siempre lo más importante en el trabajo es dar una buena impresión, muchas veces tienes que tener la capacidad de decidir por lo que es correcto y lo que no, si elegir el camino correcto significa que vas a dejar de ser visto como alguien que siempre acata ordenes, hazlo sin miedo, podrías ganar mucho más profesionalmente de esta forma. En la cuestión financiera tienes una buena racha, no dejes de ahorrar antes de que ello termine, pues así podrás salir bien librado de futuros conflictos económicos.

Frase del Día:

"Yo no hablo de venganzas ni perdones; el olvido es la única venganza y el único perdón”. Jorge Luis Borges.